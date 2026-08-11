«Реал» заинтересовался Субименди, «Арсенал» оценил игрока в 90 млн евро

вчера, 09:17

«Реал Мадрид» возобновил интерес к полузащитнику «Арсенала» . Лондонский клуб готов рассмотреть продажу игрока за 90 млн евро.

Субименди перешёл в «Арсенал» прошлым летом из «Реала Сосьедад» и помог команде выиграть АПЛ , а также стал чемпионом мира в составе сборной Испании. Однако после прихода конкуренция в центре поля усилилась.

Интерес к Субименди также проявляет «Челси». Сам игрок подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, поэтому клуб не намерен снижать цену.