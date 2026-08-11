«Реал» заинтересовался Субименди, «Арсенал» оценил игрока в 90 млн евро

«Реал Мадрид» возобновил интерес к полузащитнику «Арсенала» Мартину Субименди. Лондонский клуб готов рассмотреть продажу игрока за 90 млн евро.
Субименди перешёл в «Арсенал» прошлым летом из «Реала Сосьедад» и помог команде выиграть АПЛ, а также стал чемпионом мира в составе сборной Испании. Однако после прихода Бруно Гимарайнса конкуренция в центре поля усилилась.
Интерес к Субименди также проявляет «Челси». Сам игрок подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, поэтому клуб не намерен снижать цену.
а вообще, я не думаю, что Артета отпустит Суби....