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«Реал» заинтересовался Субименди, «Арсенал» оценил игрока в 90 млн евро

вчера, 09:17

«Реал Мадрид» возобновил интерес к полузащитнику «Арсенала» Мартину Субименди. Лондонский клуб готов рассмотреть продажу игрока за 90 млн евро.

Субименди перешёл в «Арсенал» прошлым летом из «Реала Сосьедад» и помог команде выиграть АПЛ, а также стал чемпионом мира в составе сборной Испании. Однако после прихода Бруно Гимарайнса конкуренция в центре поля усилилась.

Интерес к Субименди также проявляет «Челси». Сам игрок подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, поэтому клуб не намерен снижать цену.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:20
в последние дни представители Челси и Мадридского Реала устроили ажиотаж вокруг Субименди и прям серьезно так пытаются переманить игрока в свои ряды! Челси первые сделали шаг, Алонсо лично заинтересован в игроке! чуть позже, когда Реал профукал Родри, они решили тоже пойти за испанцем! есть такой слух, что Реал заинтересован в Энцо Фернандесе, и Челси готов продать аргентинца за 120 млн, и заменить его с помощью Субименди! но, внезапно в игру вступил Сити. После продажи Родри, они якобы тоже хотят подписать Энцо, и вероятность того, что аргентинец выберет Сити очень высока, т.к он не против воссоединиться с Мареской! так что и Реалу, и Челси нужен игрок в центр поля....
а вообще, я не думаю, что Артета отпустит Суби....
r8fhcqj84s26
r8fhcqj84s26
вчера в 09:24
продать всех бегунков и купить мозги, это верно
hbyqf7qcst29
hbyqf7qcst29
вчера в 09:23
Плати много и бери. Всё просто.
Гость
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