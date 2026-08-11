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Яйссле определил пятерых кандидатов на пост капитана «Ньюкасла»

вчера, 09:37

Главный тренер «Ньюкасла» Маттиас Яйссле составил шорт-лист из пяти кандидатов на капитанскую повязку после ухода Бруно Гимарайнса. По информации Shields Gazette, фаворитом считается защитник Малик Тиав.

Он уже получил капитанскую повязку в товарищеском матче с «Валенсией» (2:1). Его немецкое происхождение и место в основе делают его главным претендентом.

В список также вошли Дэн Бёрн, Жоэлинтон, Фабиан Шер и 20-летний Льюис Майли. Бёрн — опытный уроженец Ньюкасла, Жоэлинтон — один из лидеров команды, Шер — самый давний игрок клуба, а Майли рассматривается как кандидат на будущее.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:55
Пятерых кандидатов он определил ? Не двух, не трёх, а пятерых ?
Вот уж где фамилия соответствует мышлению.
Гость
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