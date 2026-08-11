Сёмин: «Мусаев блестяще построил игру „Краснодара“»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о работе главного тренера «Краснодара» . Ранее команда в гостях победила московский «Спартак» со счётом 2:1.

Надо отдать должное Мусаеву, который блестяще построил игру «Краснодара». «Спартак» тоже хорошо провёл матч, но соперник оказался просто чуть удачливее и умелым. А так, эти две команды ещё раз показали, что ставят задачу бороться за чемпионство. Думаю, они будут сражаться до последнего.