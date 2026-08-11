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Сёмин: «Мусаев блестяще построил игру „Краснодара“»

вчера, 09:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Ранее команда в гостях победила московский «Спартак» со счётом 2:1.

Надо отдать должное Мусаеву, который блестяще построил игру «Краснодара». «Спартак» тоже хорошо провёл матч, но соперник оказался просто чуть удачливее и умелым. А так, эти две команды ещё раз показали, что ставят задачу бороться за чемпионство. Думаю, они будут сражаться до последнего.

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Capral
Capral
вчера в 10:06, ред.
Мусаев стратегически переиграл Карседо. Спартак, кроме уже привычных фланговых атак, ничем соперника не удивил, а уход с поля Барко, и вовсе ослабил центр поля, что дало преимущество сопернику.

Мусаев очень грамотно построил игру. Зная, что Спартак, как техничная команда, исповедующая комбинационный стиль, исторически боится прессинга соперника, этот самый прессинг и включил, преследуя соперника на протяжении почти всей игры.

И конечно очень уверенно, Краснодар сыграл по позициям, подключая в нужный момент каждого игрока, на том или ином участке поля. Признаюсь, что такого мудрого Мусаева никогда не видел. И конечно игра в подвижной обороне, с постоянной подстраховкой и перемещениями очень понравилась у гостей.

Думаю, лучшим игроком тура, а возможно и всех трёх туров чемпионата можно назвать Кривцова. Не хочу предвосхищать события и делать далеко идущие заключения, но то, как, Мусаев, после ухода Сперцяна перестраивает игру- достойно Уважения!!!
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r935f5db92fz
вчера в 10:00
Спартак, по традиции, будет бороться за пятое место с ЦСКА.
8aq5psa7ee6a
8aq5psa7ee6a
вчера в 09:56
Мусаев сделал почти чемпиона страны, как так?
Гость
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