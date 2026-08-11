Сёмин: «Мусаев блестяще построил игру „Краснодара“»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Ранее команда в гостях победила московский «Спартак» со счётом 2:1.
Надо отдать должное Мусаеву, который блестяще построил игру «Краснодара». «Спартак» тоже хорошо провёл матч, но соперник оказался просто чуть удачливее и умелым. А так, эти две команды ещё раз показали, что ставят задачу бороться за чемпионство. Думаю, они будут сражаться до последнего.
Мусаев очень грамотно построил игру. Зная, что Спартак, как техничная команда, исповедующая комбинационный стиль, исторически боится прессинга соперника, этот самый прессинг и включил, преследуя соперника на протяжении почти всей игры.
И конечно очень уверенно, Краснодар сыграл по позициям, подключая в нужный момент каждого игрока, на том или ином участке поля. Признаюсь, что такого мудрого Мусаева никогда не видел. И конечно игра в подвижной обороне, с постоянной подстраховкой и перемещениями очень понравилась у гостей.
Думаю, лучшим игроком тура, а возможно и всех трёх туров чемпионата можно назвать Кривцова. Не хочу предвосхищать события и делать далеко идущие заключения, но то, как, Мусаев, после ухода Сперцяна перестраивает игру- достойно Уважения!!!