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Альварес в ярости из-за отъезда Симеоне

вчера, 10:03

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес пришёл в ярость после того, как главный тренер Диего Симеоне покинул расположение клуба, не встретившись с ним. Аргентинец хотел лично попросить о трансфере в «Барселону».

Альварес прибыл на базу «Атлетико» в понедельник, чтобы начать предсезонную подготовку, но обнаружил, что Симеоне улетел на Ибицу в двухдневный отпуск. Генеральный директор Хиль Марин также отсутствовал. Это вызвало гнев игрока.

«Ему не хватило смелости встретиться с ним», — так описывают ситуацию источники.

Альварес заявил, что у него есть обещание клуба отпустить его ещё с февраля, и теперь его терпение на исходе.

«Можете на меня не рассчитывать», — одно из его заявлений.

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Все комментарии
Джохар Ву
Джохар Ву ответ матос (раскрыть)
вчера в 17:20
Если не Лаутаро, тогда Тюрам
Nety
Nety ответ Gromoboyd (раскрыть)
вчера в 15:42
Для этого наверное у него есть прописанные отступные. Зачем ему с тренером говорить? Пришёл, положил распечатку чека на стол и ушёл. Нет никаких проблем!
Gromoboyd
Gromoboyd
вчера в 13:05, ред.
Всецело за Альвареса. У футболиста короткая карьера и тратить её на непонятный проект Атлетико не стоит. Где Симеоне уже сам не знает чего хочет и не получается то, что давало результат раньше. Сомневаюсь, что он ещё раз выстроит такой Атлетико, который выгрывал чемпионат и играл в финалах ЛЧ. Даже с такими слабыми Реалом и Барсой он не смог не то, что хотя вклиниться между ними, а не смог даже в тройку попасть. Ещё и кубок прос...
Альваресу нужна комбинационно атакующая команда и пока есть интерес Барселоны надо переходить.
Провальная игра на мундиале? И что? Его же не сборная другая подписывает. Клуб и сборная разные вещи. Иначе какой-нибудь Подольский блистал бы не только в бундестим, но и в той же Баварии.
AleS
AleS
вчера в 12:31
Чего они все за этим карланчиком бегают, не могу понять. Второго Месси из него не полчится точно.
Drosmo
Drosmo
вчера в 12:27, ред.
Что у них там происходит? У игроков что нет телефона тренера, чтобы прежде чем встретится, созвонится и договориться о встрече, объяснить по какому вопросу игрок хочет побеседовать с тренером.

А Альвареса вообще трудно назвать умным человеком. Сколько уже времени длится трансферное окно, и непосредственно сага с переходом Альвареса в Барселону, и аргентинец только сейчас решил поговорить об этом с тренером. Или он считает, что Симеоне должен всё лето не вылазить с клубной базы в ожидании когда Хулиан соизволит решиться на разговор о своём трансфере.

И что значат слова Альвареса: «Можете на меня не рассчитывать». У тебя есть профессиональный контракт с клубом, который ты обязан выполнять, а если уж так невмоготу, то разрывай контракт в одностороннем порядке со всеми вытекающими оплатами неустойки и т.д., а не бросайся как малолетка громкими, но при этом пустыми фразами.
Bombon
Bombon ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:14, ред.
Ну получат атлеты игрока, который весь следующий сезон будет пинать буй. И кто от этого проиграет? При таком исходе следующим летом за него даже 50 не дадут, не то что 100. Выбор за ними.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:41
Есть обещание клуба отпустить Альвареса в Барселону? Какие ваши доказательства? Есть хотя бы свидетель разговора или запись на диктофон? Видимо нет. Остаётся посочувствовать игроку. А у Атлетико есть контракт с подписью Альвареса. Нельзя быть таким доверчивым. А вот болтать о ярости не стоит...
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 11:29
Сага продолжается
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
Все бегает по клубам, не сидится на месте товарищ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ atlonDM (раскрыть)
вчера в 11:11
Чемпион мира 2022 это Альварес.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:10
Странно, что Альварес не разнёс клубную базу.
В ярости аргентинцы на многое способны)))
Hamman
Hamman ответ atlonDM (раскрыть)
вчера в 10:54
И тот и другой типы с мерзким характером, аргентинцы короче говоря. Просто один более известен в мировом футболе.
матос
матос
вчера в 10:42
по слухам каталонцы переключились на Лаутаро , тк ясности по Альваресу нет и видимо не будет. не получится у них и с Лаутаро , контракт с Интером до 2029 и ценник минимум 120 млн
Capral
Capral
вчера в 10:18
После ЧМ, Альваресу лучше всего заткнуться. За ту игру, которую он показал на форуме, ему, не то что Барселона, ржавого гвоздя не положено. Наказать бы его, по полной...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:10
И зачем такой дурак Барселоне ? Даже ниггер Винисиус на его фоне - Аристотель.
atlonDM
atlonDM
вчера в 10:10
Кто такой Хулиан?
Симеоне величина, а он кто ?
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