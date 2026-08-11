Альварес в ярости из-за отъезда Симеоне

вчера, 10:03

Нападающий «Атлетико» пришёл в ярость после того, как главный тренер покинул расположение клуба, не встретившись с ним. Аргентинец хотел лично попросить о трансфере в «Барселону».

Альварес прибыл на базу «Атлетико» в понедельник, чтобы начать предсезонную подготовку, но обнаружил, что Симеоне улетел на Ибицу в двухдневный отпуск. Генеральный директор Хиль Марин также отсутствовал. Это вызвало гнев игрока.

«Ему не хватило смелости встретиться с ним», — так описывают ситуацию источники.

Альварес заявил, что у него есть обещание клуба отпустить его ещё с февраля, и теперь его терпение на исходе.