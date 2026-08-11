Альварес в ярости из-за отъезда Симеоне

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес пришёл в ярость после того, как главный тренер Диего Симеоне покинул расположение клуба, не встретившись с ним. Аргентинец хотел лично попросить о трансфере в «Барселону».
Альварес прибыл на базу «Атлетико» в понедельник, чтобы начать предсезонную подготовку, но обнаружил, что Симеоне улетел на Ибицу в двухдневный отпуск. Генеральный директор Хиль Марин также отсутствовал. Это вызвало гнев игрока.
«Ему не хватило смелости встретиться с ним», — так описывают ситуацию источники.
Альварес заявил, что у него есть обещание клуба отпустить его ещё с февраля, и теперь его терпение на исходе.
«Можете на меня не рассчитывать», — одно из его заявлений.
А Альвареса вообще трудно назвать умным человеком. Сколько уже времени длится трансферное окно, и непосредственно сага с переходом Альвареса в Барселону, и аргентинец только сейчас решил поговорить об этом с тренером. Или он считает, что Симеоне должен всё лето не вылазить с клубной базы в ожидании когда Хулиан соизволит решиться на разговор о своём трансфере.
И что значат слова Альвареса: «Можете на меня не рассчитывать». У тебя есть профессиональный контракт с клубом, который ты обязан выполнять, а если уж так невмоготу, то разрывай контракт в одностороннем порядке со всеми вытекающими оплатами неустойки и т.д., а не бросайся как малолетка громкими, но при этом пустыми фразами.
Альваресу нужна комбинационно атакующая команда и пока есть интерес Барселоны надо переходить.
Провальная игра на мундиале? И что? Его же не сборная другая подписывает. Клуб и сборная разные вещи. Иначе какой-нибудь Подольский блистал бы не только в бундестим, но и в той же Баварии.