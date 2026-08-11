Агент Дзюбы: «Артем полезен почти всем из топ-6»

вчера, 10:16

Агент Леонид Гольдман заявил, что переговоры о переходе 37-летнего нападающего ведутся не только со «Спартаком». По его словам, форвард может усилить практически любой клуб из топ-6 РПЛ .

Глобально работа идёт не только над вариантом со «Спартаком». Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесёт большую пользу. Время ещё есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет движений.

Гольдман также отметил, что Дзюба поддерживает форму и готов помочь команде в концовках матчей, когда нужен план Б.