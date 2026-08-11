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Агент Дзюбы: «Артем полезен почти всем из топ-6»

вчера, 10:16

Агент Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что переговоры о переходе 37-летнего нападающего ведутся не только со «Спартаком». По его словам, форвард может усилить практически любой клуб из топ-6 РПЛ.

Глобально работа идёт не только над вариантом со «Спартаком». Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесёт большую пользу. Время ещё есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет движений.

Гольдман также отметил, что Дзюба поддерживает форму и готов помочь команде в концовках матчей, когда нужен план Б.

Для обоймы и для того, чтобы претендовать на высокие места, нужна более широкая скамейка. Артем точно был бы здесь не на последних ролях.

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Все комментарии
q32ve4uy8nru
q32ve4uy8nru
вчера в 16:37
Л. Гольдман: Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с тем, что Артем — действительно замечательный футболист!Однако, как говорится, качественный товар не нуждается в дополнительной рекламе! … пожалуйста подпишите его кто нибудь!
5aew4pr5ea4q
5aew4pr5ea4q
вчера в 12:24
Странно, почему спартак, который без пяти минут чемпион, не берет обратно своего лучшего воспитанника.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
Ой да хорош уже.....
Пусть мудиалигу идет с пенсионерами играть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:56
Так и есть.
Кроме Тёмы никто нормально форварда из наших не играет.
Гость
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