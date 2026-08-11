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Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в матче за Суперкубок УЕФА

вчера, 10:31
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла22:00 Не начался

В среду в Зальцбурге на «Ред Булл Арене» «Пари Сен-Жермен» и «Астон Вилла» разыграют Суперкубок УЕФА. По прогнозу суперкомпьютера Opta, победу в основное время одержит ПСЖ — 45% против 29,6% у «Виллы».

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, «Вилла» выиграла Лигу Европы. Парижане могут стать четвёртой командой в истории, которая защитит трофей. Наставник ПСЖ Луис Энрике выиграл оба своих матча в Суперкубке, тогда как тренер «Виллы» Унаи Эмери проиграл все три предыдущих.

Матч станет третьей встречей команд — в 2025 году они встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:05
Всё будет зависеть от формы Хвичи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
Учитывая, что вилла продаёт своих лидеров, у Парижа шансов поболее.
Capral
Capral
вчера в 10:35
Это и без железяки понятно.
Гость
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