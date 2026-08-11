Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в матче за Суперкубок УЕФА

вчера, 10:31

В среду в Зальцбурге на «Ред Булл Арене» «Пари Сен-Жермен» и «Астон Вилла» разыграют Суперкубок УЕФА . По прогнозу суперкомпьютера Opta, победу в основное время одержит ПСЖ — 45% против 29,6% у «Виллы».

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, «Вилла» выиграла Лигу Европы. Парижане могут стать четвёртой командой в истории, которая защитит трофей. Наставник ПСЖ выиграл оба своих матча в Суперкубке, тогда как тренер «Виллы» проиграл все три предыдущих.

Матч станет третьей встречей команд — в 2025 году они встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов.