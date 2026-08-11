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Тимошенко: «Победа над „Зенитом“ — большой стимул для „Родины“»

вчера, 10:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко прокомментировал победу над «Зенитом» со счетом 2:1 в матче третьего тура РПЛ.

Такая победа придает уверенности, это очень большой стимул для нас дальше двигаться, тренироваться, прогрессировать. Мы доказали всем, что мы многое можем. Да, мы знаем, что «Зенит» — титулованная команда, последние годы чемпион нашей страны, но это никого не пугает. Наоборот, это мотивация стремиться идти вперед к победам.

Задача‑минимум — сохранить место в Премьер‑лиге и дальше по таблице подниматься вверх. Думаю, если мы закончим в топ‑7, топ‑8, это будет очень хорошо для нашей команды.

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