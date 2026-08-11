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В «Родине» прокомментировали аренду Мансильи

вчера, 11:09

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался про аренду форварда Брайана Мансильи из «Ахмата».

Знаете, есть разные стадии усиления. Одна из стадий — когда приход какого-то нового игрока даёт импульс тем футболистам, которые есть. У нас все ребята амбициозные, никто своего места просто так отдавать не хочет. А у Мансильи есть одно хорошее качество — помимо того, что он вингер, который может и созидать, и обыгрывать, и забивать, он ещё очень надёжен в оборонительной работе. Поэтому он вышел в концовке матча как раз в тот момент, когда нужно было помочь команде. Хотя если бы вышел Астемир Гордюшенко, думаю, результат был бы такой же.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:30
Скорей всего Родина выкупит Мансилья
Гость
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