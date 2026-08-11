Орлов: «Зенит сам уничтожил свою победу»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков «Зенита» за поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ. По его словам, команда проявила разгильдяйство во втором тайме.
Первый тайм-то всё в порядке, а что во втором произошло? Это же вы сами, игроки, уничтожили свою победу. Правильно говорят, что «Зенит» — враг сам себе.
Орлов назвал поведение игроков пижонством и подчеркнул, что они не имели права отдавать инициативу при 27 тысячах болельщиков на трибунах.
Нельзя так относиться к своим болельщикам. Вы обидели всех тех, кто любит футбол.
Орлов в советское время был одним из лучших комментаторов страны- объективный и очень понимающий в футболе человек. Но сейчас, он, вероятно в силу возраста, несёт пургу...
Никто инициативу не отдавал. Родина сыграла на ошибке вратаря, причем очевидной. А второй гол- это мастерство, которое отрицать невозможно, красивейший гол! Почему бы это Орлову не признать?