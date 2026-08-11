Орлов: «Зенит сам уничтожил свою победу»

вчера, 11:11

Комментатор раскритиковал игроков «Зенита» за поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ . По его словам, команда проявила разгильдяйство во втором тайме.

Первый тайм-то всё в порядке, а что во втором произошло? Это же вы сами, игроки, уничтожили свою победу. Правильно говорят, что «Зенит» — враг сам себе.

Орлов назвал поведение игроков пижонством и подчеркнул, что они не имели права отдавать инициативу при 27 тысячах болельщиков на трибунах.