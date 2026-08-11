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Орлов: «Зенит сам уничтожил свою победу»

вчера, 11:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков «Зенита» за поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ. По его словам, команда проявила разгильдяйство во втором тайме.

Первый тайм-то всё в порядке, а что во втором произошло? Это же вы сами, игроки, уничтожили свою победу. Правильно говорят, что «Зенит» — враг сам себе.

Орлов назвал поведение игроков пижонством и подчеркнул, что они не имели права отдавать инициативу при 27 тысячах болельщиков на трибунах.

Нельзя так относиться к своим болельщикам. Вы обидели всех тех, кто любит футбол.

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112910415
112910415
сегодня в 09:02
зато принёс пользу Родине ! )
Capral
Capral
вчера в 11:20
А кто отдал инициативу- игроки или тренер? Если игроки не слушают тренера, то что это за тренер? Но если инициативу отдали по собственному желанию, тогда вопросов к Семаку еще больше.

Орлов в советское время был одним из лучших комментаторов страны- объективный и очень понимающий в футболе человек. Но сейчас, он, вероятно в силу возраста, несёт пургу...

Никто инициативу не отдавал. Родина сыграла на ошибке вратаря, причем очевидной. А второй гол- это мастерство, которое отрицать невозможно, красивейший гол! Почему бы это Орлову не признать?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:19
Какую еще победу?? Или еще до игры себе записалаи 3 очка? А на поле обделались))
Гость
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