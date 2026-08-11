Кукурелья: «Быть в „Реале“ — привилегия. Это клуб с большой историей»

вчера, 11:32

Защитник прокомментировал свою первую тренировку в «Реале». По его словам, он счастлив оказаться в самом большом клубе Европы.

Я очень счастлив. Немногие могут сказать, что носили эту футболку. Мы видели великих легенд, это клуб с большой историей, самый большой в Европе. Быть здесь сегодня — привилегия и награда за все усилия.

Кукурелья также отметил, что не колебался ни секунды, когда появилась возможность перейти в «Реал». Он заявил, что хочет наслаждаться игрой и добиваться побед с командой.