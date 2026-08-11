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Бабаев: «ЦСКА не вел переговоров с Гусевым»

вчера, 11:40

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы не вели переговоров с Роланом Гусевым о возможном назначении на должность главного тренера. Сейчас армейцев возглавляет Дмитрий Игдисамов.

Мы сделали ставку на Дмитрия Игдисамова, и было это по сути уже в конце прошлого сезона. Какие‑то консультации с другими тренерами могли быть, но останавливаться детально на фамилиях я смысла не вижу. С Роланом Александровичем мы переговоры не вели.

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Beekeeper
Beekeeper ответ v98q2w3f2xu7 (раскрыть)
вчера в 14:23
Дык это понятно сразу было, что выше 3-его врятли прыгнем, хотя разницы не вижу 3 или 5 )) щас в этом сезоне Игдисамов шишки свои набьет а вот в следующем сезоне уже можно от него что то требовать или хотеть.
v98q2w3f2xu7
v98q2w3f2xu7
вчера в 12:21
Пока ЦСКА играет в своем режиме, борьбе за пятое место, зачем им менять тренера.
Capral
Capral
вчера в 12:08, ред.
Я думаю, никто, серьезно, Гусева как тренера не рассматривает. У него получился удачный отрезок в Динамо, не в силу его гениальности, но только в силу сложившихся обстоятельств.

Не буду сейчас отдельно останавливаться на победах над Спартаком, который на тот момент только только назначил Карседо, или над ЦСКА, раздираемый внутренними противоречиями. Не стоит также говорить о победе над Краснодаром и Балтикой, которые на финише сезона с трудом ноги передвигали.

А вот с Зенитом, обе игры, Гусь проиграл без шансов, также как и Рубину в Москве... Поэтому, когда говорят, что надо было Гусева оставить в Динамо, мне это не очень понятно. Другое дело- не надо было шварца приглашать.

А что касается Игдисамова, то время покажет. Пока не очень удачно, но, видимо, руководство клуба рассматривает сезон как экспериментальный. Я бы вернул Федотова, несмотря на конфликт в прошлом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:46
А если бы и вели? Хозяин — барин!!!
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