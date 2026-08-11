Бабаев: «ЦСКА не вел переговоров с Гусевым»

Генеральный директор ЦСКА рассказал, что армейцы не вели переговоров с о возможном назначении на должность главного тренера. Сейчас армейцев возглавляет Дмитрий Игдисамов.

Мы сделали ставку на Дмитрия Игдисамова, и было это по сути уже в конце прошлого сезона. Какие‑то консультации с другими тренерами могли быть, но останавливаться детально на фамилиях я смысла не вижу. С Роланом Александровичем мы переговоры не вели.