Бабаев: «ЦСКА не вел переговоров с Гусевым»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы не вели переговоров с Роланом Гусевым о возможном назначении на должность главного тренера. Сейчас армейцев возглавляет Дмитрий Игдисамов.
Мы сделали ставку на Дмитрия Игдисамова, и было это по сути уже в конце прошлого сезона. Какие‑то консультации с другими тренерами могли быть, но останавливаться детально на фамилиях я смысла не вижу. С Роланом Александровичем мы переговоры не вели.
Не буду сейчас отдельно останавливаться на победах над Спартаком, который на тот момент только только назначил Карседо, или над ЦСКА, раздираемый внутренними противоречиями. Не стоит также говорить о победе над Краснодаром и Балтикой, которые на финише сезона с трудом ноги передвигали.
А вот с Зенитом, обе игры, Гусь проиграл без шансов, также как и Рубину в Москве... Поэтому, когда говорят, что надо было Гусева оставить в Динамо, мне это не очень понятно. Другое дело- не надо было шварца приглашать.
А что касается Игдисамова, то время покажет. Пока не очень удачно, но, видимо, руководство клуба рассматривает сезон как экспериментальный. Я бы вернул Федотова, несмотря на конфликт в прошлом.