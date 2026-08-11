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Оздоев: «Мастерство игроков в РПЛ упало, стало больше борьбы и агрессии»

вчера, 12:29

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев заявил, что уровень индивидуального мастерства игроков в РПЛ снизился. По его словам, в лиге стало больше борьбы и агрессивного футбола.

Как поменялась лига за время моего отсутствия? Стало много борьбы. В лиге сейчас стало много средних команд, борьбы, фолов и агрессивного футбола. Раньше такого не было. Мастерство игроков РПЛ упало и стало ниже. Это лично мое мнение. Качество поменялось. Ты все равно не можешь приглашать больших футболистов, если нет еврокубков.

Оздоев отметил, что матч со «Спартаком» понравился ему интенсивностью, но в целом уровень лиги снизился.

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Все комментарии
fmkefqbxtyq9
fmkefqbxtyq9
вчера в 13:03
Класс команд за счёт этого выравнивается
4u5ttv9svwm9
4u5ttv9svwm9
вчера в 12:53
А все потому, что очень много легионеров.
Гость
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