Оздоев: «Мастерство игроков в РПЛ упало, стало больше борьбы и агрессии»

вчера, 12:29

Полузащитник «Краснодара» заявил, что уровень индивидуального мастерства игроков в РПЛ снизился. По его словам, в лиге стало больше борьбы и агрессивного футбола.

Как поменялась лига за время моего отсутствия? Стало много борьбы. В лиге сейчас стало много средних команд, борьбы, фолов и агрессивного футбола. Раньше такого не было. Мастерство игроков РПЛ упало и стало ниже. Это лично мое мнение. Качество поменялось. Ты все равно не можешь приглашать больших футболистов, если нет еврокубков.

Оздоев отметил, что матч со «Спартаком» понравился ему интенсивностью, но в целом уровень лиги снизился.