Точилин дал совет Андрею Мостовому

Бывший футболист московского «Динамо» выразил мнение, что футболисту «Зенита» стоило бы перейти в стан бело-голубых.

Для Мостового будет хорошим вариантом перейти в «Динамо». Он однозначно будет получать больше игровой практики, чем в «Зените». Сейчас он проиграл конкуренцию, либо по каким-то другим причинам не попадает в состав. Переход придаст ему мотивации, позволит выйти из зоны комфорта, перезагрузить карьеру. Смена обстановки пойдёт ему на пользу.

Мостовой сможет стать в «Динамо» основным. Команда нуждается именно в таких футболистах. Сейчас ушли Нгамалё и Маухуб, поэтому есть определённый дефицит игроков. Под футбол Сандро Шварца нужны вингеры, атакующие фланговые футболисты, которые смогут держать интенсивность, действовать на пространстве. Мостовой по этим параметрам подходит. Дальше надо смотреть, как он впишется в философию Шварца.