Точилин дал совет Андрею Мостовому

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин выразил мнение, что футболисту «Зенита» Андрею Мостовому стоило бы перейти в стан бело-голубых.
Для Мостового будет хорошим вариантом перейти в «Динамо». Он однозначно будет получать больше игровой практики, чем в «Зените». Сейчас он проиграл конкуренцию, либо по каким-то другим причинам не попадает в состав. Переход придаст ему мотивации, позволит выйти из зоны комфорта, перезагрузить карьеру. Смена обстановки пойдёт ему на пользу.
Мостовой сможет стать в «Динамо» основным. Команда нуждается именно в таких футболистах. Сейчас ушли Нгамалё и Маухуб, поэтому есть определённый дефицит игроков. Под футбол Сандро Шварца нужны вингеры, атакующие фланговые футболисты, которые смогут держать интенсивность, действовать на пространстве. Мостовой по этим параметрам подходит. Дальше надо смотреть, как он впишется в философию Шварца.
А если серьёзно, то в связке со Скопинцевым они бы в таком тандеме на левом фланге были бы грозой для всех соперников. С другой стороны питерцы наверняка заломят за него тройную цену, но как вариант, будь моя воля, согласился бы на сделку по продаже Тюкавина лимонов за те же тридцать и Мостового в качестве компенсации морального ущерба. Все были бы довольны и игроки и руководство клубов Москвы и Питера.
Болейте за своих, а не против чужих!
Мостовой- сильнейший игрок, которого гениальный Семак маринует по чём зря. Конечно он должен играть, вопрос- где? Спартаку, на мой взгляд, Мостовой, по игровому амплуа и манере игры подходит больше, даже не смотря на то, что в Спартаке на этой позиции технарь Маркиньос, иногда Дмитриев, который не очень вписывается в общую схему Спартака...