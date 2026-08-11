Игорь Федотов высказался о работе Левникова в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший арбитр оценил судейство в матче третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Москвичи уступили дома со счётом 1:2.

Матч повышенной сложности, очевидных ошибок со стороны Левникова я не увидел. На 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара». Рисковал защитник, на тоненького здесь всё. Будь задержка чуть подольше, и можно было бы назначать пенальти. Но она получилась короткой, а игрок «Спартака» отказался от дальнейшей борьбы.

На 50-й минуте — похожий момент, но там оба игрока смотрели на мяч, и ничего не было. На 70-й минуте Кривцова завалили перед линией штрафной в греко-римской борьбе. По идее, не назначен опасный штрафной. Но дальше мяч отскочил к игроку «Краснодара» и последовал удар по воротам. Судя по жестам Левникова, он дал принцип преимущества. Но футболистам в таких ситуациях лучше бить по статичному мячу, чем с лёта.