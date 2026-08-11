Сафонов: «В Суперкубке с „Астон Виллой“ будет очень тяжёлый матч»

|Пари Сен-Жермен-:-Астон Вилла
|22:00 Не начался
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». По его словам, команда готовится к сложной игре.
Когда трофей разыгрывается в одном матче, это всегда сложно. Лёгких побед не бывает. Мы знаем «Астон Виллу». Это очень крепкая команда, которая выиграла Лигу Европы и заняла четвёртое место в АПЛ. Мы знаем, что будет очень тяжёлый матч.
Сафонов также рассказал о своих целях на сезон.
В прошлом сезоне я понял, что хочу выигрывать всё. Теперь я считаю, что это часть менталитета ПСЖ — выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче и бороться за все трофеи.
Четвертое место А/В в АПЛ ни о чем не говорит, если учесть общий уровень английского футбола в последние годы, как клубного, так и сборной. В АПЛ, даже Ливерпуль и Челси не попали в ЛЧ на предстоящий сезон. Наверное- это о чём то говорит...