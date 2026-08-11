Сафонов: «В Суперкубке с „Астон Виллой“ будет очень тяжёлый матч»

вчера, 13:38

Вратарь ПСЖ поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». По его словам, команда готовится к сложной игре.

Когда трофей разыгрывается в одном матче, это всегда сложно. Лёгких побед не бывает. Мы знаем «Астон Виллу». Это очень крепкая команда, которая выиграла Лигу Европы и заняла четвёртое место в АПЛ . Мы знаем, что будет очень тяжёлый матч.

Сафонов также рассказал о своих целях на сезон.