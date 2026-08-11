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Сафонов: «В Суперкубке с „Астон Виллой“ будет очень тяжёлый матч»

вчера, 13:38
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла22:00 Не начался

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». По его словам, команда готовится к сложной игре.

Когда трофей разыгрывается в одном матче, это всегда сложно. Лёгких побед не бывает. Мы знаем «Астон Виллу». Это очень крепкая команда, которая выиграла Лигу Европы и заняла четвёртое место в АПЛ. Мы знаем, что будет очень тяжёлый матч.

Сафонов также рассказал о своих целях на сезон.

В прошлом сезоне я понял, что хочу выигрывать всё. Теперь я считаю, что это часть менталитета ПСЖ — выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче и бороться за все трофеи.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
А да КЧМ) Но суть одна, ПСЖ, как я понял, не очень настраивается на такие суперкубки) Вот как раз и с Тоттеном проигрывали.
Эмери по мне, против фаворитов намного лучше играет, чем Артета. Поэтому совсем была бы другая игра, но состав...Артета тому же Сити решающие матчи сливал, а Эмери наоборот, не раз выносил команду Гвардиолы.
Да и был же матч в 25 году, Эмери уже побеждал ПСЖ в ЛЧ с Виллой, при чём дома жёстко давили, французы отскочили и всё таки дальше прошли.
DXTK
DXTK ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
с Челси ПСЖ играл в финале КЧМ...... а в прошлом году в суперкубке играли с Тоттенхэмом и шпоры 2-0 вели до 85 минуте, да клуб с 17 места в АПЛ возил чемпиона Франции и победителя ЛЧ....... но проблема сейчас в другом ПСЖ уверенно обыгрывает английские клубы......... так что Вилле будет сложно.

PS Если уж Артета проиграл финал ЛЧ а Арсенал чемпион страны и куда сильнее Виллы занявшей лишь 4 место, то что ждать от Эмери.........скорей всего он выберет игру от обороны, как Артета, тем самым дав свободу игрокам ПСЖ, а надо их прессинговать и как раз Сафонова грузить, тот и не выдержит.......
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:35
Астон Вилла могла бы запросто выиграть это матч, но расстались с несколькими ключевыми игроками и вроде травмирован основной опорный полузащитник. Плюс вспоминаем как ПСЖ играл с Челси в суперкубке европы. Но в связи с потерями Виллы, шансов на победу маловато.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:36
Если позволите, я вмешаюсь в Вашу "интимную" сферу, в смысле, Вашей беседы с этим пользователем. Он сравнивает сб.Франции с ПСЖ. А разве можно сравнивать клубный футбол со сборной, или, однозначно, незаурядного Энрике, с увядающим Дешамом?))) Это первое. А второе, это то, что на КЧМ, ПСЖ играл, фактически сразу после победного финала ЛЧ, где у парижан наметился явный спад, и тот же грузин, еле ноги передвигал и был варёный... Если, только, ПСЖ, ставит перед собой цель выиграть этот трофей, то, и по составу, и по тренерской мысли- это заведомо победа парижан, если конечно, не вмешается случай...
Capral
Capral ответ RomM84 (раскрыть)
вчера в 18:25
Добрый день.
Я ни о ком не сужу, но только высказал моё предположение. Фаворит очевиден, а что получится, поглядим.
Sergo81
Sergo81
вчера в 18:03
По стартовому составу сразу будет понятно, в какую игру будет играть ПСЖ. Это на сегодня единственный клуб, который может подарить финал. Слишком явный фаворит, этим они и пользуются. Ставки и футбол вещи взаимосвязанные. АВ остаётся только ждать решения Буков и уефа с шейхами)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 17:33
Тогда скорее Франция плюс Португалия.
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:03
ПСЖ это такая мини копия сборной Франции. а все мы видели что случилось с Францией на ЧМ в конкретном матче. Так же мы видели год назад в финале клубного ЧМ что Челси сделал с ПСЖ в одном конкретном матче. так что вполне себе Вилла заберет себе этот один конкретный матч. вполне вероятно. тем более это такой недотрофей, его даже Зенит когда-то покупал.))
RomM84
RomM84 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:52
Добрый день, вот вы верно напислаи что не знаете но все равно судите.. из действительно важных ушли Тилеманс ( был в вилле в аренде и просто вернулся домой) и Роджерс который показал слабый футбол и весь прошлый сезон мазал лыжи... куча игр где он был в запасе или уходил не доиграв.. остальные это вратари в аренде и молодежь ну такая себе распродажа..тут другая проблема это сам Унаи.. он почему-то плохо играет такие матчи.. аожелаем победы вилле
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:09
Благодаря победе АВ в ЛЕ))).
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:58
А я думаю, Мотька прав. Очень будет ПСЖ тяжело. Для АВ - это будет матч жизни, мотивация сумасшедшая, ну и плюс тренер, который может обыграть кого угодно. А для Парижа - это очередной финал и не более. И это даже не уровень финала ЛЧ, так что я бы поставил на ничью в основное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
Ливерпуль попал в ЛЧ. С пятого места.
DXTK
DXTK
вчера в 15:50, ред.
Обязательно перед матчем ПСЖ и Астон Виллы нужно включить гимн ЛЕ, тогда Эмери и Вилла будут не удержимы доказано матчем в ЛЧ все против того же ПСЖ в 25 году......когда Вилла во второй игре Камбекнула 3-2 французов.........а Сафанов эту игру должен был видеть и помнить сидя на скамейке......

PS В прошлом Году ПСЖ повезло......очень повезло против Тоттенхэма и то шпоры возили победителя ЛЧ 85 минут 2-0.....но не удержали......Вилла это может сделать.....как тот же Челси на КЧМ....... но беда в том что ПСЖ хорош против английских клубов............все же обыграли Арсенал чемпиона лиги а тут всего навсего 4 команда...........
bqrfab4uga68
bqrfab4uga68
вчера в 15:04
На то он и финал,там слабых команд не может быть
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 14:48
Спасибо, не знал.
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:41
Ливерпуль просочился, как раз таки благодаря тому, что А/В взяла Лигу Европы.
Capral
Capral
вчера в 13:53
В Европе не осталось ни одного топа, кроме ПСЖ. Фактически, нет соперничества. Я не очень хорошо знаю А/В, но слыхал, что команда распродала своих лидеров, что конечно, делают команду слабее, неговоря уже про преимущество в классе ПСЖ. Думаю, итог очевиден. A Сафон, просто соломку стелит, так, на всякий случай, хотя прекрасно понимает, за кем останется победа.
Четвертое место А/В в АПЛ ни о чем не говорит, если учесть общий уровень английского футбола в последние годы, как клубного, так и сборной. В АПЛ, даже Ливерпуль и Челси не попали в ЛЧ на предстоящий сезон. Наверное- это о чём то говорит...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:46
Удачи Мо
Гость
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