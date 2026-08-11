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Президент Медиалиги: «Слуцкий сильно пошел навстречу по зарплате»

вчера, 13:51

Президент Медиалиги Николай Осипов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главным тренером сборной медиафутбола России и ответил на вопрос о зарплате специалиста.

Когда Леонид Викторович освободился от работы в Китае, мы сразу подумали об этой кандидатуре. Очевидно, что это один из самых титулованных и медийных тренеров страны за всю историю. Когда подтвердилась история с товарищеским матчем медийной сборной, то он автоматически стал наилучшим вариантом и для руководства, и в плане ажиотажа, анонса. Мы с ним сразу созвонились и обсудили его занятость и желание. Насколько это дорогая история? Квалифицированные специалисты всегда стоят недешево, но Леонид Викторович сильно пошел навстречу. Для обеих сторон это выгодная и интересная история.

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Все комментарии
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
вчера в 18:24
Мы за ценой не постоим...
9uxjctnzzxj2
9uxjctnzzxj2
вчера в 15:39
Лёня заработал, может теперь и поработать для души, а не за деньги.
Гость
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