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Бабаев: «Микроклимат в ЦСКА гораздо важнее, чем один сильный футболист»

вчера, 13:55

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно трансферной политики армейской команды.

Мы должны думать в первую очередь и о команде как о живом организме, который болезненно реагирует на серьезные отклонения в ту или иную сторону, например, по зарплате. И микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист. Также принимаются во внимание возраст игрока, его стоимость. Повторюсь, это не означает, что мы не готовы переплачивать. Но мы хотим быть уверены, что не будет негативного влияния внутри команды и это будет инвестиция в будущее со спортивной и с финансовой точки зрения.

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Все комментарии
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вчера в 14:45
Бабаев дурак или прикидывается?
Для чего он несёт эту хрень?
Пусть озвучит реальные зарплаты в ЦСКА и докажет, что все игроки получают одинаковую зарплату.
Если Бабаев был бы прав, то ЦСКА сейчас во второй любительской лиге выступали.
Всегда есть лидеры, которые получают в разы больше чем остальные.
Хотя может у многих паспорта отобрали и они в рабстве...
Микроклимат в команде создаётся не равенством зарплат.
А сильные игроки нужны всегда, без них ни на что претендовать не будешь.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 14:32
Я бы даже сказал, чем позиция в чемпионате. Бабаев пересмотрел сериал "Тед Лассо"
Mangur
Mangur
вчера в 14:07
Согласен. Один парштвый овец все стадо портит. Древний осетинский поговорка.
Гость
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