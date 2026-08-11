Бабаев: «Микроклимат в ЦСКА гораздо важнее, чем один сильный футболист»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно трансферной политики армейской команды.
Мы должны думать в первую очередь и о команде как о живом организме, который болезненно реагирует на серьезные отклонения в ту или иную сторону, например, по зарплате. И микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист. Также принимаются во внимание возраст игрока, его стоимость. Повторюсь, это не означает, что мы не готовы переплачивать. Но мы хотим быть уверены, что не будет негативного влияния внутри команды и это будет инвестиция в будущее со спортивной и с финансовой точки зрения.
Для чего он несёт эту хрень?
Пусть озвучит реальные зарплаты в ЦСКА и докажет, что все игроки получают одинаковую зарплату.
Если Бабаев был бы прав, то ЦСКА сейчас во второй любительской лиге выступали.
Всегда есть лидеры, которые получают в разы больше чем остальные.
Хотя может у многих паспорта отобрали и они в рабстве...
Микроклимат в команде создаётся не равенством зарплат.
А сильные игроки нужны всегда, без них ни на что претендовать не будешь.