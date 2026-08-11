Бабаев: «Микроклимат в ЦСКА гораздо важнее, чем один сильный футболист»

Генеральный директор ЦСКА высказался относительно трансферной политики армейской команды.

Мы должны думать в первую очередь и о команде как о живом организме, который болезненно реагирует на серьезные отклонения в ту или иную сторону, например, по зарплате. И микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист. Также принимаются во внимание возраст игрока, его стоимость. Повторюсь, это не означает, что мы не готовы переплачивать. Но мы хотим быть уверены, что не будет негативного влияния внутри команды и это будет инвестиция в будущее со спортивной и с финансовой точки зрения.