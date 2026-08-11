«Ноттингем Форест» подписал Усмана Диоманде

вчера, 14:20

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с защитником «Спортинга» . Соглашение 22-летнего ивуарийца рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на сезон.

Диоманде выступал за «Спортинг» с 2023 года, проведя 132 матча и выиграв два чемпионских титула. В прошлом сезоне он помог команде дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. На счету защитника также победа на Кубке африканских наций-2024 в составе сборной Кот-д’Ивуара.