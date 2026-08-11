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«Ноттингем Форест» подписал Усмана Диоманде

вчера, 14:20

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с защитником «Спортинга» Усманом Диоманде. Соглашение 22-летнего ивуарийца рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на сезон.

«Ноттингем Форест» подписал Усмана Диоманде

Диоманде выступал за «Спортинг» с 2023 года, проведя 132 матча и выиграв два чемпионских титула. В прошлом сезоне он помог команде дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. На счету защитника также победа на Кубке африканских наций-2024 в составе сборной Кот-д’Ивуара.

«Я очень рад быть здесь. Это исторический клуб, и это мотивирует меня. Я верю, что в этом сезоне мы можем добиться очень многого», — цитирует Диоманде официальный сайт «Ноттингем Форест».

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матос
матос
вчера в 14:57
я всё жду когда же лесники купят Фраттези у нас , интерес с их стороны имеется.
Гость
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