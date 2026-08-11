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Дьяков: «Нет того „Зенита“, который разрывал бы соперников»

вчера, 14:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался про главную сенсацию третьего тура РПЛ. «Зенит» дома уступил «Родине» со счётом 1:2.

Если брать первый тайм, «Зенит» абсолютно переиграл «Родину» на классе и мог спокойно заканчивать встречу. Но после перерыва гости смогли собраться и забить. До этого я видел два матча «Родины», и ей, конечно, нужно усиление. Перед игрой у меня не возникало сомнений, что питерцы победят. Но как они умудрились уступить дома, я не могу объяснить. Давно говорю, что сейчас команда Семака не так страшна, как лет пять назад. В последние годы чемпионство было добыто либо в последнем туре, либо не добыто вовсе. Что-то сломалось. Нет того «Зенита», который разрывал бы соперников.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:54
не пора переименовать в Закат ?
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 18:20, ред.
Тут нечего комментировать – слово словоблудам.
(некто судит по одному матчу и начинает навешивать на вентилятор, ай команда только из 1 лиги).
    nubom
    nubom
    вчера в 16:12
    В отличие от Балтики, в которой ценится ручная работа, Зенит — это заводской конвейер, выполняющий пятилетний план из импортного материала и где обязанности каждого из обслуживающего персонала строго распределены. Изношенность деталей определяется не по факту, а строго по периоду амортизации, поэтому ни от игрока, ни от тренера ничего не зависит. Например игроку, нужно пробежать 5000 км с определенной скоростью и забить 15 мячей за пять лет. Задача Семака – ежегодно проводить аудит сохранности выделенного ему имущества и вести табель рабочего времени. И так - у каждого. Пока пятилетка выполняется – все шестеренки крутятся. Понятие «игра в футбол для зрителей» не является фактором, стимулирующим повышение отдачи на производстве. При этом, единоразовое невыполнение плана в течение пяти лет или десяток с треском проваленных матчей считается форс-мажором и заложено в цену выходного продукта…
    Palgrist
    Palgrist
    вчера в 14:47
    Просто тренер и футболисты зажрались, а приобретение из спартака сильно ослабило команду.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:46
    Родина еще в 1-м тайме со Спартаком показала, что может огрызаться и с ней придется считаться. А что касается Зенита не разрывающего соперника, то в этом случае надо обратиться к ГТ Зенита. Я давно говорю, что Семак не растет как тренер, не совершенствуется, отсюда и футболисты Зенита играют кое-как. Вспомнить, как Соболь играл в Спартаке- обострял, нагнетал у ворот соперника, и какой он сейчас- инертный, с лишним весом, ждет, когда мяч на ногу положат. Глушенков еще не скис окончательно, потому что талантливый парень. Но и он- в Локомотиве и сейчас- два разных игрока. Конечно Зенит никто не боится, потому что видят, что с ним можно играть. Не буду лишний раз травмировать ранимую душу Сергея Богдановича, но ему, есть, над чем подумать...
    Гость
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