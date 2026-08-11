Дьяков: «Нет того „Зенита“, который разрывал бы соперников»

Бывший защитник «Динамо» высказался про главную сенсацию третьего тура РПЛ . «Зенит» дома уступил «Родине» со счётом 1:2.

Если брать первый тайм, «Зенит» абсолютно переиграл «Родину» на классе и мог спокойно заканчивать встречу. Но после перерыва гости смогли собраться и забить. До этого я видел два матча «Родины», и ей, конечно, нужно усиление. Перед игрой у меня не возникало сомнений, что питерцы победят. Но как они умудрились уступить дома, я не могу объяснить. Давно говорю, что сейчас команда Семака не так страшна, как лет пять назад. В последние годы чемпионство было добыто либо в последнем туре, либо не добыто вовсе. Что-то сломалось. Нет того «Зенита», который разрывал бы соперников.