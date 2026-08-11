Мареска объяснил, почему Холанд не будет капитаном его команды

вчера, 14:40

Главный тренер «Манчестер Сити» объяснил, почему не видит нападающего в роли капитана. По словам итальянца, его правило требует, чтобы капитан подходил к скамейке за инструкциями после каждого гола.

В «Лестере» и «Челси» у меня было правило: когда мы забиваем, капитан должен подходить к скамейке за инструкциями. Но если капитан забивает, он может праздновать. Если Эрлинг будет капитаном, у нас будут проблемы. Представляете?

Капитанскую повязку в новом сезоне, скорее всего, получит . Вопрос с капитаном обострился на фоне возможного ухода в «Барселону».