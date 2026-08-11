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Мареска объяснил, почему Холанд не будет капитаном его команды

вчера, 14:40

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска объяснил, почему не видит нападающего Эрлинга Холанда в роли капитана. По словам итальянца, его правило требует, чтобы капитан подходил к скамейке за инструкциями после каждого гола.

В «Лестере» и «Челси» у меня было правило: когда мы забиваем, капитан должен подходить к скамейке за инструкциями. Но если капитан забивает, он может праздновать. Если Эрлинг будет капитаном, у нас будут проблемы. Представляете?

Капитанскую повязку в новом сезоне, скорее всего, получит Рубен Диаш. Вопрос с капитаном обострился на фоне возможного ухода Родри в «Барселону».

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Все комментарии
b2x24xfuwt66
b2x24xfuwt66
вчера в 16:26
Здорово съехал !)
wrb4384e544s
wrb4384e544s
вчера в 15:38
Отшутился. Но капитан - это не только почетно, но и накладывает еще ограничения на поле. Нужно вести себя более сдержано, что не каждый яркий игрок может.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:37
По этой логике повязку Доне отдадут))
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