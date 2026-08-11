Акинфеев: «Сделаю всё, чтобы вернуться в строй»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём восстановлении. По словам вратаря, он ежедневно тренируется с физиотерапевтом.
Каждый день занимаюсь с физиотерапевтом и в зале, нахожусь при этом всегда вместе с командой. Из коллектива не выпадаю! Знаете, у каждого человека организм разный, и, возможно, процесс действительно несколько затянулся.
Я рук не опускаю и сделаю всё, чтобы вернуться в строй и приносить пользу команде не только в раздевалке, но и на поле.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ничего не имею против прощального матча Игоря Владимировича. Но только не в игре с кем нибудь из принципиальнейших соперников, чтоб не дай Бог не случился какой-нибудь казус, ведь запоминается, как говорится последняя фраза, и этот прощальный матч должен быть обязательно победным, но добытый в честной спортивной борьбе, а не в театрально-постоновочном шоу. Но, коль Ты тоже заговорил о прощальном матче, то тем самым Ты согласен с моим основным посылом, что Акинфееву в пору задуматься о завершении карьеры. Он уже всем доказал, что в новейшей истории отечественного футбола является лучшим вратарём и пусть хоть кто-то сначала попробует приблизиться к его рекордам и достижениям, я уж не говорю о их побитии.
Болейте за своих, а не против чужих!