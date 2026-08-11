Акинфеев: «Сделаю всё, чтобы вернуться в строй»

Голкипер ЦСКА высказался о своём восстановлении. По словам вратаря, он ежедневно тренируется с физиотерапевтом.

Каждый день занимаюсь с физиотерапевтом и в зале, нахожусь при этом всегда вместе с командой. Из коллектива не выпадаю! Знаете, у каждого человека организм разный, и, возможно, процесс действительно несколько затянулся.

Я рук не опускаю и сделаю всё, чтобы вернуться в строй и приносить пользу команде не только в раздевалке, но и на поле.