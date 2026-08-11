Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Акинфеев: «Сделаю всё, чтобы вернуться в строй»

вчера, 14:45

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём восстановлении. По словам вратаря, он ежедневно тренируется с физиотерапевтом.

Каждый день занимаюсь с физиотерапевтом и в зале, нахожусь при этом всегда вместе с командой. Из коллектива не выпадаю! Знаете, у каждого человека организм разный, и, возможно, процесс действительно несколько затянулся.

Я рук не опускаю и сделаю всё, чтобы вернуться в строй и приносить пользу команде не только в раздевалке, но и на поле.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карседо рассказал, почему заменил Барко в матче с «Краснодаром»
09 августа
Семак сообщил о травме Джона Джона
09 августа
Комличенко вернулся к тренировкам в общей группе
08 августа
Чернов пропустит матч с «Балтикой» из-за травмы
08 августа
Кержаков: «Кондаков избежал сотрясения»
08 августа
Вратарь «Динамо» Расулов назвал негативом для команды травму Лунёва
07 августа
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:51
надо уметь правильно корректировать задачи !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:33
Именно о завершении и красивом завершении ( а не в травмированном состоянии) я и писал еще в прошлом году. Но он решил доиграть до 40- летия. Я думаю всн же, что прощаться надо было в прошлом сезоне. А в этом сезоне получится первый матч и он же прощальный. как то театрально.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Доброго Здоровья, Анатолий!
Ничего не имею против прощального матча Игоря Владимировича. Но только не в игре с кем нибудь из принципиальнейших соперников, чтоб не дай Бог не случился какой-нибудь казус, ведь запоминается, как говорится последняя фраза, и этот прощальный матч должен быть обязательно победным, но добытый в честной спортивной борьбе, а не в театрально-постоновочном шоу. Но, коль Ты тоже заговорил о прощальном матче, то тем самым Ты согласен с моим основным посылом, что Акинфееву в пору задуматься о завершении карьеры. Он уже всем доказал, что в новейшей истории отечественного футбола является лучшим вратарём и пусть хоть кто-то сначала попробует приблизиться к его рекордам и достижениям, я уж не говорю о их побитии.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:12
День добрый , Иван. Очень редко так бывает, что я с тобой не согласен. В данном случае видимо потому, что ты, да и многие другие, зная характер Игоря, не понял зачем ему это нужно. А нужно ему это возвращение с единственной целью - сыграть последний прощальный матч в составе родного клуба, которому он отдал 23 года своей жизни. Иной цели у него нет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:04
Блин, ЦСКА, предложите вы уже заслуженному админ должность в системе! А Бориска и Тороп уж как-нибудь справятся без старпёра.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:41, ред.
Кто как бы кто не относился к Акинфееву, но надо признать, что настала пора передать перчатки молодым. Руководство клубом ЦСКА ежегодно ставит перед командой цель достижения самых максимальных результатов, и как бы Игорь не старался набрать оптимальную спортивную форму, поддерживать её на протяжении всего сезона в его возрасте уже довольно таки проблематично и тут соответственно надо либо завязывать с активной игрой в футбол, либо переходить куда-нибудь в Медиалигу, где и ответственность не такая серьёзная и уровень конкуренции команд не такой, как в РПЛ,
Болейте за своих, а не против чужих!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:26
Не форсируй восстановление, ворота надёжно защитят Тороп и Бориско.
Old16
Old16
вчера в 15:24
Номер уже забрали же , 39 у Балтики
grafff
grafff
вчера в 15:17
на пенсию под песни руки вверх!!!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:56
Нахрен ты уже не нужен.. Изза своего самомнения возвращение-только вред ЦСКА..
7745s3w7hdjw
7745s3w7hdjw
вчера в 14:50
Нахрена?
fv73j742hdss
fv73j742hdss
вчера в 14:48
На пенсию давно пора, в какой строй.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 