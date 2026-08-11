Скоулз призвал «Манчестер Юнайтед» подписать «абсолютного клоуна»

вчера, 14:57

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что клубу стоит попытаться перехватить защитника «Тоттенхэма» . По его словам, аргентинец — «абсолютный клоун», но именно такие игроки нужны команде.

Я знаю, это может звучать глупо, но мне он нравится. Он очень хороший защитник, который делает глупые вещи. Он абсолютный клоун. Но если кто-то сможет с ним справиться, например Майкл Каррик, он сможет ему помочь. Болельщикам на «Олд Траффорд» он бы понравился.

Ромеро близок к переходу в «Атлетико», но «Интер», «Барселона» и «Арсенал» также проявляют интерес. Скоулз считает, что центральная защита — главная проблема «Юнайтед».