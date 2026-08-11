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Скоулз призвал «Манчестер Юнайтед» подписать «абсолютного клоуна»

вчера, 14:57

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что клубу стоит попытаться перехватить защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. По его словам, аргентинец — «абсолютный клоун», но именно такие игроки нужны команде.

Я знаю, это может звучать глупо, но мне он нравится. Он очень хороший защитник, который делает глупые вещи. Он абсолютный клоун. Но если кто-то сможет с ним справиться, например Майкл Каррик, он сможет ему помочь. Болельщикам на «Олд Траффорд» он бы понравился.

Ромеро близок к переходу в «Атлетико», но «Интер», «Барселона» и «Арсенал» также проявляют интерес. Скоулз считает, что центральная защита — главная проблема «Юнайтед».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:52, ред.
Рыжий Принц никогда клоуном не был, ну разве только для тех, кто в силу малолетства не видел его на поле, а "выводы" делает аж космического масштаба...
Прочитал в оригинале, перевод неправильный, там про "клоуна" нет и намека...Скоулз все-таки разбирается в игре поболее, чем многие, и, соответственно, его оценка сводилась к тому, что Ромеро на поле никого не боится и сам кого хочешь возьмет "на испуг".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:44
Не знаю, как насчёт Ромеро, но Скоулз точно клоун. Пороть в паблике своё ассоциативное восприятие личности, - дурость несусветная.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:10
А что с ним не так?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:53
Слабее Джику и Денисова.
Ромеро подлый и мерзкий, хотя такие водились в МЮ всегда
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:29
Да, я тоже так думаю. Нам, и одного достаточно...)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:16
Очередной клоун точно не нужен.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:12
Спасибо, учту.)))
Моё Почтение!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:01
Барсе точно не нужен правша Ромеро.
в пару к Кубарси нам нужен левоногий защитник.
Жерар Мартин есть, не хуже Ромеро.
пусть катится в МЮ.
на ЧИ арг был очень хорош, но на дистанции так не играет.
DXTK
DXTK
вчера в 15:37, ред.
С 13 года в МЮ одни клоуны и находятся начиная от руководства команды заканчивая тренерами и игроками на поле.......

Нужно быть Клоуном чтобы сначала поставить Мойеса, затем вернуть Погба, после престарелого Роналду, давать много шанс тен Хагу, перехватить Аморима, и накупить всяких Санчо и тд..........

PS Ромеро отличный защитник в сборной он вроде как играет классно.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:36
Ахахах +1000000!))))
Давно так не смеялся, благодарю))
Только одна поправка: он еще игрок ттх.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:27
Рыжий не соврёт он знает толк в футболе
Capral
Capral
вчера в 15:06
Вот это да!!! А я и не знал, что Яша в футбол играет, да еще и в МЮ!!!!!!!
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