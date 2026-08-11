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Бабаев: «ЦСКА верит в Игдисамова»

вчера, 15:28

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу уровня доверия к главному тренеру команды Дмитрию Игдисамову.

У Дмитрия Игдисамова длинный контракт. Мы в него верим и окажем всяческую поддержку. Понятно, что участь любого тренера связана напрямую с результатами. Тем не менее мы готовы терпеть. Мы понимаем, что это новый проект. Очень рано сейчас говорить о кредите доверия. Это относится к любому тренеру любой команды, который не показал стопроцентного результата на старте сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:47
теологические вопросы очень сложны ...
Red blu
Red blu ответ gsfgw5ssngww (раскрыть)
вчера в 20:25
Результат обычно бывает после завершения сезона и кубка России. После первых трёх туров странно требовать результат.
CSKA2012
CSKA2012 ответ gsfgw5ssngww (раскрыть)
вчера в 18:42
результат будет, надо подождать.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:21
если дадут года два три, то потом эту команду не победить никому. а если как обычно пол года и на выход, так и будет вечно подающие надежды.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 16:30
Говорят - вера горы движет, но голов не забивает
7f95e9prmx6e
7f95e9prmx6e
вчера в 16:18
Все клубы в РПЛ верят в Игдисамова, жалко, что зимой погонят.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:14
Верить это хорошо, но забивной нап, просто НЕОБХОДИМ.
Удачи в поисках.
gsfgw5ssngww
gsfgw5ssngww
вчера в 15:58
Вера верой, но где результаты.......
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