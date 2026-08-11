Бабаев: «ЦСКА верит в Игдисамова»

Генеральный директор ЦСКА ответил на вопрос по поводу уровня доверия к главному тренеру команды .

У Дмитрия Игдисамова длинный контракт. Мы в него верим и окажем всяческую поддержку. Понятно, что участь любого тренера связана напрямую с результатами. Тем не менее мы готовы терпеть. Мы понимаем, что это новый проект. Очень рано сейчас говорить о кредите доверия. Это относится к любому тренеру любой команды, который не показал стопроцентного результата на старте сезона.