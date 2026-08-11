Форт и Касадо тренируются отдельно от «Барселоны» перед уходом из клуба

вчера, 15:32

Защитник Эктор Форт и полузащитник будут проводить тренировки отдельно от основной команды «Барселоны». Клуб хочет избежать травм перед их продажей или арендой.

Ранее аналогичная ситуация произошла с вингером , который получил серьёзную травму колена на тренировке и выбыл на длительный срок. Теперь «Барселона» не хочет рисковать с Фортом и Касадо, которые должны покинуть команду этим летом.

Оба игрока не убедили и вряд ли получат регулярную практику в новом сезоне.