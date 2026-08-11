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УЕФА запустил платформу Clear Line для улучшения работы VAR

вчера, 16:03

УЕФА представил новую образовательную платформу Clear Line, которая призвана унифицировать использование системы видеопомощи арбитрам. В её основе — около 150 реальных игровых эпизодов с пояснениями решений.

Глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти признал, что в работе VAR накопилось много проблем.

Мы понимаем, что сейчас никто не удовлетворён тем, как VAR влияет на футбол. Мы хотим избежать микроскопических ситуаций. Это футбол, а не PlayStation.

УЕФА намерен сократить длительные просмотры и вернуть судьям больше полномочий на поле. Проверки, длящиеся дольше 90 секунд, теряют доверие зрителей. Для просмотра эпизодов на мониторе будет использоваться замороженный кадр, затем видео на половинной скорости и в нормальном темпе.

Платформа Clear Line будет доступна для игроков, тренеров, журналистов и болельщиков, чтобы сделать судейство более понятным.

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6qgwwpw72vkx
6qgwwpw72vkx
вчера в 18:07
Может после этого не будет столько косяков
Гость
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