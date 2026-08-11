Мусаев: «Надеюсь, дальше у „Зенита“ всё будет хорошо»

Полузащитник «Родины» оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре РПЛ . Московский клуб неожиданно выиграл со счётом 2:1.

Конечно, я очень счастлив. При этом желаю «Зениту» успеха во всех остальных матчах, за исключением разве что еще одного. Это мой бывший клуб, воспитанником которого я являюсь и который дал мне очень многое. Ко всем в «Зените» очень хорошо отношусь и могу понять чувства болельщиков команды. Надеюсь, дальше у сине‑бело‑голубых все будет хорошо, и они снова станут чемпионами.