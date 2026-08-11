Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Мусаев: «Надеюсь, дальше у „Зенита“ всё будет хорошо»

вчера, 16:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Полузащитник «Родины» Леон Мусаев оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре РПЛ. Московский клуб неожиданно выиграл со счётом 2:1.

Конечно, я очень счастлив. При этом желаю «Зениту» успеха во всех остальных матчах, за исключением разве что еще одного. Это мой бывший клуб, воспитанником которого я являюсь и который дал мне очень многое. Ко всем в «Зените» очень хорошо отношусь и могу понять чувства болельщиков команды. Надеюсь, дальше у сине‑бело‑голубых все будет хорошо, и они снова станут чемпионами.

«Родина» идет на 11-й строчке в таблице РПЛ, набрав три очка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Маринкин: «У махачкалинского „Динамо“ хорошая команда»
Вчера, 12:22
Тимошенко: «Победа над „Зенитом“ — большой стимул для „Родины“»
Вчера, 10:59
Тренер «Факела» оценил игру с «Ахматом»
10 августа
«Игра была живая». Черчесов — о нулевой ничьей с «Факелом»
10 августа
Пощёчина для «Зенита» и Семака. Фаворит провалился против новичка РПЛ
10 августаRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии9
Жедсон: «Не удалось победить „Краснодар“, но это футбол»
10 августа
Все комментарии
w6a85s58m8nz
w6a85s58m8nz
вчера в 16:05
Да, расформировние бы им не помешало!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 