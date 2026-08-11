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Таранов: «При Игдисамове Кисляк стал более раскрепощённым»

вчера, 16:14

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА Иван Таранов заявил, что при новом главном тренере Дмитрии Игдисамове полузащитники Матвей Кисляк и Кирилл Глебов стали играть увереннее.

Молодёжь при нём стала чувствовать себя более уверенно. Кисляк стал больше брать инициативу на себя, стал более раскрепощённо вести игру.

ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 5 очков в трёх турах РПЛ и занимает шестое место. Также команда обыграла «Локомотив» по пенальти в Кубке России. В следующем туре армейцы примут «Факел».

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Все комментарии
h3jjedm9v3uh
h3jjedm9v3uh
вчера в 16:47
Какая чушь, как играл, так и играет, результата только нет, скоро и молодежи надоест вечная борьба за пятое место.
Capral
Capral
вчера в 16:20
Да ладно, он и раньше так играл. В этом его универсализм, что он может играть на любом участке поля, независимо от соперника и невзирая на авторитеты...
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