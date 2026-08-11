Таранов: «При Игдисамове Кисляк стал более раскрепощённым»

вчера, 16:14

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА заявил, что при новом главном тренере полузащитники и стали играть увереннее.

Молодёжь при нём стала чувствовать себя более уверенно. Кисляк стал больше брать инициативу на себя, стал более раскрепощённо вести игру.