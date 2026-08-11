Таранов: «При Игдисамове Кисляк стал более раскрепощённым»

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА Иван Таранов заявил, что при новом главном тренере Дмитрии Игдисамове полузащитники Матвей Кисляк и Кирилл Глебов стали играть увереннее.
Молодёжь при нём стала чувствовать себя более уверенно. Кисляк стал больше брать инициативу на себя, стал более раскрепощённо вести игру.
ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 5 очков в трёх турах РПЛ и занимает шестое место. Также команда обыграла «Локомотив» по пенальти в Кубке России. В следующем туре армейцы примут «Факел».