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Шалимов: «„Зенит“ при схеме 4-4-2 просто не знает, что делать»

вчера, 16:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Российский тренер Игорь Шалимов оценил результат матча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Родиной». Питерцы в родных стенах неожиданно уступили 1:2.

Питерцы очень понравились в Оренбурге, где добились крупной победы и показали хороший футбол — быстрый, комбинационный, на кураже. Но в составе увидел ужасную вещь для «Зенита» — схему с двумя форвардами, Соболевым и Аугусто. Отправил сообщение своему товарищу — «смотрим мучения „Зенита“».

Впечатление было такое, что «Зенит» думал, что уверенно выиграет матч. Два форварда, располагаясь спиной к воротам, просто перекрыли все зоны и подходы к воротам соперникам. Такое впечатление, что при схеме 4-4-2 команда просто не знает, что делать.

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Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 07:01
Зенит уже года 3не знает как играть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:16
Шалимов конечно, разбирается в футболе.
а кто не разбирается, тому он отправит сообщение.
теперь даже я понимаю смысл обмена Гонду на Дивеева. Семаку в атаку требовался третий столб, но сегодня и эта хромая лошадь ему не помогла.
Гость
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