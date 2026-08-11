Шалимов: «„Зенит“ при схеме 4-4-2 просто не знает, что делать»

Российский тренер оценил результат матча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Родиной». Питерцы в родных стенах неожиданно уступили 1:2.

Питерцы очень понравились в Оренбурге, где добились крупной победы и показали хороший футбол — быстрый, комбинационный, на кураже. Но в составе увидел ужасную вещь для «Зенита» — схему с двумя форвардами, Соболевым и Аугусто. Отправил сообщение своему товарищу — «смотрим мучения „Зенита“».

Впечатление было такое, что «Зенит» думал, что уверенно выиграет матч. Два форварда, располагаясь спиной к воротам, просто перекрыли все зоны и подходы к воротам соперникам. Такое впечатление, что при схеме 4-4-2 команда просто не знает, что делать.