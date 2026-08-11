Смородская: «Локомотив» финиширует в районе 10-го места»

вчера, 16:36

Бывший президент «Локомотива» высказалась о возможном уходе полузащитника в «Зенит» и перспективах команды в новом сезоне. По её словам, клуб не будет бороться за выживание, но и не поднимется высоко.

Если Карпукас хочет уйти, правильно будет его продать. Клуб вообще не печётся о своей обойме. За выживание «Локомотив» бороться не будет, но закончит в районе десятого места.

Ранее сообщалось, что «Зенит» улучшил предложение по Карпукасу до 6 млн евро плюс 1 млн бонусов.