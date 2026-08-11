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Смородская: «Локомотив» финиширует в районе 10-го места»

вчера, 16:36

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе полузащитника Артёма Карпукаса в «Зенит» и перспективах команды в новом сезоне. По её словам, клуб не будет бороться за выживание, но и не поднимется высоко.

Если Карпукас хочет уйти, правильно будет его продать. Клуб вообще не печётся о своей обойме. За выживание «Локомотив» бороться не будет, но закончит в районе десятого места.

Ранее сообщалось, что «Зенит» улучшил предложение по Карпукасу до 6 млн евро плюс 1 млн бонусов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:41
девушка опытная, поверим ей !
cska1948
cska1948
вчера в 20:21
Десятое место мы без боя Локомотиву не отдадим!
3pxbsbrfwh42
3pxbsbrfwh42
вчера в 17:43
Повылазила всякая нечисть, почувствовала проблемы у Локо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:20
Локо будет повыше потому что уровень чемпионата низок
zk4grzrne9z7
zk4grzrne9z7
вчера в 16:50
Чемпионат длинный, все может быть, Спартак тоже уже чемпионом объявили, а он на своем поле проигрывает.
Гость
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