Акинфеев: «С Игдисамовым мы не обращаемся друг к другу на „ты“»

Голкипер ЦСКА рассказал, как он общается с главным тренером армейцев .

Мы прекрасно общаемся. Ещё в первый день назначения Дмитрия Игоревича мы обсудили, как будет вестись коммуникация между нами. Нет, на «ты» мы друг к другу не обращаемся, потому что я человек субординированный и знаю своё место в том плане, что между действующим игроком и главным тренером есть всё-таки большая разница. Поэтому не позволяю себе переходить на «ты». Всегда общаюсь и при партнёрах, и когда они нас не видят, на «вы». Могу обратиться не по имени-отчеству, а по отчеству — Игоревич.