Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Акинфеев: «С Игдисамовым мы не обращаемся друг к другу на „ты“»

вчера, 16:37

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он общается с главным тренером армейцев Дмитрием Игдисамовым.

Мы прекрасно общаемся. Ещё в первый день назначения Дмитрия Игоревича мы обсудили, как будет вестись коммуникация между нами. Нет, на «ты» мы друг к другу не обращаемся, потому что я человек субординированный и знаю своё место в том плане, что между действующим игроком и главным тренером есть всё-таки большая разница. Поэтому не позволяю себе переходить на «ты». Всегда общаюсь и при партнёрах, и когда они нас не видят, на «вы». Могу обратиться не по имени-отчеству, а по отчеству — Игоревич.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игдисамов: «ЦСКА в хорошей физической форме»
09 августа
Мамаев: «Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ»
08 августа
Андраде: «Семак уделяет много времени позиционной игре и работе с мячом»
05 августа
ОфициальноБернарду Силва приступил к тренировкам с «Реалом»
03 августа
ОфициальноВинисиус и Диас вернулись в расположение «Реала»
03 августа
ОфициальноКасерес и Чавес вернулись к тренировкам с «Динамо»
29 июля
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:31
не будет проблем !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:51
Всё правильно, уважение и ни какого панибратства. Это ЦСКА!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:44
Очень разумное и правильное решение обращаться к Главному тренеру на "вы", хоть они и одногодки. Во-первых это нисколько не бьёт по авторитету наставника в команде и лишний раз подчёркивает его статус. И во-вторых, хоть сейчас футбольный клуб ЦСКА и не является уже давно военизированной структурой, но там чтут армейские традиции, непозволяющие панибратство в коллективе между начальником и подчинёнными. Хотя не исключаю, что где-нибуть в быту, в узкой компании между ними происходит общение на "ты".
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 