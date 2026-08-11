Сёмин: «У „Локомотива“ положение поправимое»

Российский тренер оценил результаты «Локомотива» после трёх туров чемпионата России-2026/27. Команда Михаила Галактионова набрала лишь два очка и идёт на 13-м месте в таблице.

Всё естественно. Болельщики недовольны, потому что нет результата. Поэтому их и на трибунах стало меньше. Важным моментом является то, что не только игроки, но и руководители обязаны задуматься о своих неправильных действиях. Команда находится не на том уровне, на котором привыкли видеть «Локомотив». Положение поправимое. Чисто футбольная ситуация. Руководители «Локомотива», от которых многое зависит, должны посмотреть на свою работу. Кто эти люди? Никогда никого не отделяю — все вместе.