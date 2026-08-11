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Сёмин: «У „Локомотива“ положение поправимое»

вчера, 16:50

Российский тренер Юрий Сёмин оценил результаты «Локомотива» после трёх туров чемпионата России-2026/27. Команда Михаила Галактионова набрала лишь два очка и идёт на 13-м месте в таблице.

Всё естественно. Болельщики недовольны, потому что нет результата. Поэтому их и на трибунах стало меньше. Важным моментом является то, что не только игроки, но и руководители обязаны задуматься о своих неправильных действиях. Команда находится не на том уровне, на котором привыкли видеть «Локомотив». Положение поправимое. Чисто футбольная ситуация. Руководители «Локомотива», от которых многое зависит, должны посмотреть на свою работу. Кто эти люди? Никогда никого не отделяю — все вместе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:40
легко поправимое !
только задачи скорректировать надо !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вано Петруччио (раскрыть)
сегодня в 01:11
Как оцениваете шансы московского Локомотива повторить былые успехи в этом десятилетии?
Вано Петруччио
Вано Петруччио
сегодня в 01:00
Какой ЛОКОМОТИВ всоветские годы???? Его называли ПЯТОЕ КОЛЕСО, ибо в Москве были топовые команды СПАРТАК, ЦСКА, ДИНАМО, ТОРПЕДО!!!
Чемпионом ЛОКО стал ТОЛЬКО при ПАЛЫЧЕ, в начале 2000 - х. ТРИЖДЫ. становился ТОЛЬКО ПРИ ПАЛЫЧЕ.
А ПАЛЫЧА ВЫГНАЛИ ИЗ ЛОКО ИДИОТЫ- РУКОВОДИТЕЛИ КЛУБА.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:02
Да, я согласен. Но для меня, человека, повидавшего Локомотив разного образца и периода, эта команда, всегда будет олицетворять собой Локомотив середняк. И я уверен, даже чемпионский Локо, периода Сёмина, в советские годы, в лучшем случае был бы в десятке, а то и ниже...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:28
Всё-таки Локомотив Москва в СССР и Локомотив Москва в Российской Федерации имеют разные статусы и, соответственно, разные ожидания болельщиков клуба.
Capral
Capral
вчера в 17:04
Интересно, а на каком месте должен быть Локомотив? Сказал бы, кто это, в годах 70-80х, посмеялся бы от души...)))
zd597j7t8h8h
zd597j7t8h8h
вчера в 17:04
Неужели Палыч может вернуться, только будем рады
Гость
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