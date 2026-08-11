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Сёмин: «Когда Даку наберёт кондиции, „Спартак“ будет выглядеть мощно»

вчера, 17:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о результате матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Была великолепная атмосфера на стадионе. Спартаковцы молодцы, болельщики полностью заполнили стадион. Обе команды показали футбол на очень высоком уровне. Да, «Краснодар» победил, но это две достойные команды, которые будут бороться за чемпионское звание. Карседо разберет причины. Была удача со стороны краснодарцев, но и уровень игры у быков был очень высокий — присутствует дисциплина. «Спартак» тоже выступает довольно организованно. Есть проблемы в обороне. Когда Даку наберет кондиции, «Спартак» будет выглядеть мощно.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:59
Чёрный цвет- самый благородный и подходит ко всем видам одежды!!! А если его еще начистить как следует, так он, так засверкает и заблестит, что в глазах потемнеет у врагов!!!)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Приветствую!..."Оно уже почернело, это слово. Но оно еще сгодится в работе нам, еще сгодится. Ему придать прежний блеск, и оно приобретет новый смысл, слово "будет" )...классика)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:54
В хозяйстве всё пригодится.)))
Моё Почтение, Маэстро!!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:52
"Слово "будет" почернело от бесконечного употребления, но ещё сгодится в работе"...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:41
Верно подмечено, остро.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
В РПЛ последних лет за счёт слабой игры конкурентов только)
Capral
Capral
вчера в 18:13
Ну вот как раз Спартак и не выступает очень организовано. В этом его многолетняя проблема. Что касается Даку, конечно, он очень острый форвард, но он центр форвард, а Мусаев, и в этом тоже, надо отдать ему должное, максимально старался выдавить Даку на фланг, где форвард несколько теряется. Спартаку нельзя надеяться только на Даку, нужна стратегически выверенная игровая модель, нужно уметь находить у соперника слабые места, болевые точки. А Карседо играет довольно стереотипно, как правило флангами, куда загнал даже Зобнина. При этом, почти всегда задействован только один фланг атаки, а другой, практически не развивается.

Мои безграничные Симпатия и Уважение к Спартаку обще известны, но пока, я не вижу, за счет чего, КБ могут стать чемпионами. Буду рад ошибиться.
Гость
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