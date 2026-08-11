Сёмин: «Когда Даку наберёт кондиции, „Спартак“ будет выглядеть мощно»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о результате матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Была великолепная атмосфера на стадионе. Спартаковцы молодцы, болельщики полностью заполнили стадион. Обе команды показали футбол на очень высоком уровне. Да, «Краснодар» победил, но это две достойные команды, которые будут бороться за чемпионское звание. Карседо разберет причины. Была удача со стороны краснодарцев, но и уровень игры у быков был очень высокий — присутствует дисциплина. «Спартак» тоже выступает довольно организованно. Есть проблемы в обороне. Когда Даку наберет кондиции, «Спартак» будет выглядеть мощно.