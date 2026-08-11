Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В «Динамо» раскрыли трансферные планы

вчера, 18:43

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, будет ли московский клуб делать приобретения до закрытия трансферного окна.

Точно будут усиления. Мы над этим работаем. Понимаем, какие позиции необходимо усилить.

Будут ли это большие усиления? Для нас это значимые трансферы. Ищем игроков, которые могут именно усилить команду — то есть превосходят тех, что есть у нас сейчас.

Будут ли это российские футболисты? Переговоры ведем и с теми, кто играет в РПЛ, и с теми, кто выступает в зарубежных лигах.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиКравцов договорился о контракте с «Динамо» Загреб, но пока не получил визу
Вчера, 18:25
Бабаев: «К Баринову был интерес со стороны АЕКа»
Вчера, 16:44
Агкацев: «Зачем обсуждать слухи? А если инопланетяне прилетят?»
Вчера, 13:24
ЦСКА не собирается подписывать Дзюбу
10 августа
Слухи«Динамо» Махачкала согласовало переход игрока сборной Мавритании
10 августа
Бабаев заявил, что ЦСКА не готов продавать Кисляка «Бешикташу» этим летом
10 августа
Все комментарии
Николай 1
Николай 1
вчера в 21:23
Боюсь, трансферы нас сильно удивят. Как бы не поменяли "шило на мыло".
Что-то хрустнуло в Динамо. Не без активной помощи "дэфективного" менеджмента тандема "Бувач-Пивоваров".
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:34
Весь карпинский шлак на выход. Можно бесплатно. За Зайнутдинова даже доплатить, лишь бы его физиономию в нашей футболке не видеть.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:10
Согласен. На выход тоже необходимы, зарплатную ведомость никто не отменял. От сбитых летчиков и карпинского балласта бы избавиться.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:53
С трансферами "на вход" понятно, а "на выход" какие планы?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 