В «Динамо» раскрыли трансферные планы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, будет ли московский клуб делать приобретения до закрытия трансферного окна.
Точно будут усиления. Мы над этим работаем. Понимаем, какие позиции необходимо усилить.
Будут ли это большие усиления? Для нас это значимые трансферы. Ищем игроков, которые могут именно усилить команду — то есть превосходят тех, что есть у нас сейчас.
Будут ли это российские футболисты? Переговоры ведем и с теми, кто играет в РПЛ, и с теми, кто выступает в зарубежных лигах.
Что-то хрустнуло в Динамо. Не без активной помощи "дэфективного" менеджмента тандема "Бувач-Пивоваров".