В «Динамо» раскрыли трансферные планы

Генеральный директор «Динамо» ответил на вопрос, будет ли московский клуб делать приобретения до закрытия трансферного окна.

Точно будут усиления. Мы над этим работаем. Понимаем, какие позиции необходимо усилить.

Будут ли это большие усиления? Для нас это значимые трансферы. Ищем игроков, которые могут именно усилить команду — то есть превосходят тех, что есть у нас сейчас.