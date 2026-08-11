Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2026/2027

В ЦСКА дали ответ на слухи о конфликте внутри команды

вчера, 19:10

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о том, что внутри московского клуба существует конфликт между руководством и тренерским штабом. Ранее об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

А что здесь комментировать? Если дальше даже сам Константин говорит «я не знаю» и рассуждает о прошлом. Странное заявление. Самое забавное тут другое: что в течение 40-минутного общения Романа Бабаева со СМИ звучали всевозможные актуальные вопросы. Но Константин «процитировал» то, чего не было. Не было ни вопроса такого по форме, а ответа и вовсе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Альварес в ярости из-за отъезда Симеоне
Вчера, 10:03
Ассоциация европейских клубов поддержала письмо трёх конфедераций к ФИФА
10 августа
Фанаты ЦСКА ругают руководство клуба. Требуют крутых трансферов и больше голов
09 августаRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии8
Глава FIGC считает, что принял правильное решение, не назначив Пирло
09 августа
Мальдини о ситуации с Пирло: «Раздули до абсурда»
09 августа
УЕФА выплатил крупную сумму предполагаемой любовнице Инфантино
08 августа
Сортировать
Все комментарии
d3sec55hg69k
d3sec55hg69k
сегодня в 03:53
Брейдовый опять несёт бред
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01
Генич ненавидит Спартак, а теперь походу и за армейцев взялся. Возраст
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:41
Зачем вообще отвечать на глупые комментарии сплетни и слухи, которые распространяет один нехороший балабол
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:34
Особенно если их автор Генич. Трепло редкое
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:27
Конфликт между тренерским штабом ЦСКА и руководством клуба? Если он есть, то непонятно, в чём его логика? Игдисамов и его штаб назначены не так давно... Возможно за какие-то недостатки в работе получили порцию критики и возникло напряжение. Такое бывает. С другой стороны, если конфликта нет, почему руководство и главный тренер не выступили с совместным заявлением? Подождем немного и воздержимся от поспешных выводов... Хотя поводы для беспокойства есть.
particular
particular
вчера в 19:52
"прокомментировал слухи" - комментировать слухи, - дело, вообще, неблагодарное...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 