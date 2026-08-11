В ЦСКА дали ответ на слухи о конфликте внутри команды

Директор по коммуникациям ЦСКА прокомментировал слухи о том, что внутри московского клуба существует конфликт между руководством и тренерским штабом. Ранее об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» .

А что здесь комментировать? Если дальше даже сам Константин говорит «я не знаю» и рассуждает о прошлом. Странное заявление. Самое забавное тут другое: что в течение 40-минутного общения Романа Бабаева со СМИ звучали всевозможные актуальные вопросы. Но Константин «процитировал» то, чего не было. Не было ни вопроса такого по форме, а ответа и вовсе.