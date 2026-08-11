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«Спартак» близок к трансферу вратаря «Сочи»

вчера, 19:21

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев близок к переходу в «Спартак».

Московский клуб предложил 200 млн рублей (2,1 млн евро) за трансфер голкипера. «Сочи» готов отпустить своего игрока за 250 млн рублей (2,6 млн евро). При этом ожидается, что сделка будет заключена до конца этой недели.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:06
Да, действительно, я писал тогда, что Мусаев разобрал Спартак перед игрой. Но вероятно, в этом случае, не столько разбор игры Спартака, сколько смена игровой стратегии Краснодара- переход от комбинационного футбола к прагматичному. Но это ещё тоже не точно, потому что не играл Боселли, поэтому Мусаев вынужден был менять игру.
Что касается Карседо, то я не очень уверен, что у него получится создать углублённый и разноплановый футбол. Не похоже, к сожалению.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:06, ред.
Я представил команду которая не так настаивает на доминировании во владении и больше заточена на скоростные контратаки, хотя конечно главным образом хотелось бы чуть больше подготовки игры под соперника и чуть меньше игры от себя. Вы же по моему тогда заметили что Краснодар подготовился к сопернику, а вот Спартак нет. Я не понимаю почему тренер за тренером не хотят работать. Мне кажется весь этот хайп, постоянные интервью и прочие публичные активности мешают тренеру делать свое дело. У них там курс по общению с журналистами от пресс службы Лукойла видимо занимает много времени.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:18
По примеру Мусаева, который постепенно переходит от воздушного и ажурного футбола, к футболу прагматичному, где-то даже жесткому и фолящему, но надежному. И если нет художника Сперцяна, пусть будет силовой, но надежный Кривцов...

Но всё это, возможно, подходит Краснодару. Но вот представить себе Спартак- прессингующий и силовой, пока не получается...)))
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 22:24
Ну будет кому вместе с Максименко в воротах стоять
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:11, ред.
А я вот считаю что ветром от болельщиков надуло что Максименко один виноват во всех проблемах, но давайте будем честны, Краснодар не ставил неразрешимых задач перед атакой Спартака, у Спартака просто как обычно ничего не вышло впереди с сильным соперником.

Конечно Максименко не выручает, это факт, хотя и он вроде взял удар под перекладину и сохранил команду в игре, но удар был из разряда берущихся и шёл то в принципе по центру ворот. Но вот если бы Саня ещё и первый гол не пропустил бы, тогда можно было бы считать что у Спартака достойный вратарь, а так просто заплатка уровня середняка.

Но не хочется всё вешать на Максименко всё равно. Один в поле не воин. Жедсон 27милионный слился с общей массой посредственных игроков и не решает ключевые моменты например, это раз за разом происходит, не то чтобы он раньше забивал, а тут в штангу попал. С его ценником он должен вести за собой, а происходит что он просто один из не очень мастеровитых игроков Спартака.

Ну и тренерскую мысль в игре я пока не вижу, действительно, впору переводить команду на усиления разрушающих функций раз созидательные улучшить не выходит.

Может немного зон появится если перестанут так рьяно цепляться за необходимость всегда доминировать на поле. Вообще, думаю, много проблем современного Спартака ещё в том что они пытаются держаться за стиль, ну не выходит, пора признать - не работает такая игра, нет игроков под неё видимо, или тренера который может такую игру поставить грамотно, надо упрощать значит.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:23
"Зенит может перехватить Дегтева у Спартака: Сочи пока не намерены продавать 21-летнего вратаря красно-белым и отвечать на предложение из Москвы не собираются.

Переговоры рискуют быть остановлены из-за потенциального оффера из СПб, откуда внимательно следят за ситуацией, учитывая истекающий контракт Адамова (проблемы с продлением). ) Предложение же мясных (₽140+60 млн) даже без газового фактора не устраивает барсов. Бонусы далеко не гарантированы: например, есть пункт за 1-е место Спартака.

Так что речь идет не об ожидании ₽250 мультов за Александра, как об этом пишет (https://t.me/punkinside/8519) Панк, а про деньги куда большие. Хотя, повторюсь, на текущий момент клуб, ставящий своей целью вернуться из ФНЛ в РПЛ, вообще не хочет продавать Дегтева. Несмотря на согласованный 5-летний контракт со Спартаком, — докладывает Карп."
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:36
Не надо было Бориско просерать ,а остальное - пофигу ! В раме ,всё равно , будет стоять блатной мешок .
derrik2000
derrik2000 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Можно было бы и Латышонка забрать у Пари НН.
Парень в Питере среди бразил не прижился, так, может, в Спартаке найдёт себя.
Вратарь-то ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ!

Пишут (с), что самому Дёгтеву положат 5 миллионов РУБЛЕЙ в месяц.
particular
particular
вчера в 19:50
Это что же это получается, - четвертьмиллионный замок на ворота и минимум в графе "пропущенные"?..
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 19:40
Вратаря Балтики надо было брать вовремя.
Гость
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