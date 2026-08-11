«Спартак» близок к трансферу вратаря «Сочи»

вчера, 19:21

Вратарь «Сочи» близок к переходу в «Спартак».

Московский клуб предложил 200 млн рублей (2,1 млн евро) за трансфер голкипера. «Сочи» готов отпустить своего игрока за 250 млн рублей (2,6 млн евро). При этом ожидается, что сделка будет заключена до конца этой недели.