«Спартак» близок к трансферу вратаря «Сочи»

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Вратарь «Сочи» Александр Дегтев близок к переходу в «Спартак».
Московский клуб предложил 200 млн рублей (2,1 млн евро) за трансфер голкипера. «Сочи» готов отпустить своего игрока за 250 млн рублей (2,6 млн евро). При этом ожидается, что сделка будет заключена до конца этой недели.
Конечно Максименко не выручает, это факт, хотя и он вроде взял удар под перекладину и сохранил команду в игре, но удар был из разряда берущихся и шёл то в принципе по центру ворот. Но вот если бы Саня ещё и первый гол не пропустил бы, тогда можно было бы считать что у Спартака достойный вратарь, а так просто заплатка уровня середняка.
Но не хочется всё вешать на Максименко всё равно. Один в поле не воин. Жедсон 27милионный слился с общей массой посредственных игроков и не решает ключевые моменты например, это раз за разом происходит, не то чтобы он раньше забивал, а тут в штангу попал. С его ценником он должен вести за собой, а происходит что он просто один из не очень мастеровитых игроков Спартака.
Ну и тренерскую мысль в игре я пока не вижу, действительно, впору переводить команду на усиления разрушающих функций раз созидательные улучшить не выходит.
Может немного зон появится если перестанут так рьяно цепляться за необходимость всегда доминировать на поле. Вообще, думаю, много проблем современного Спартака ещё в том что они пытаются держаться за стиль, ну не выходит, пора признать - не работает такая игра, нет игроков под неё видимо, или тренера который может такую игру поставить грамотно, надо упрощать значит.
Но всё это, возможно, подходит Краснодару. Но вот представить себе Спартак- прессингующий и силовой, пока не получается...)))