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Раскрыта зарплата вратаря «Сочи» Дегтева в «Спартаке»

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lobsterdam
lobsterdam ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 23:10
Может, вечно поДДающие?
BDA81
BDA81
вчера в 21:36
Вот за что им такие ЗП платить. Они же все инвалиды! Не одного сейчас нет российского игрока . Одни подающие или вечно подающие)))
Гость
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