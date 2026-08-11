Раскрыта зарплата вратаря «Сочи» Дегтева в «Спартаке»

вчера, 20:02

Вратарь «Сочи» перейдёт в «Спартак».

Зарплата голкипера в московском клубе составит 5 млн рублей в месяц (52 000 евро). Так, за год Дегтев будет зарабатывать в «Спартаке» 630 000 евро.