Алаев заявил, что не увидел нарушения регламента в трансфере Латышонка

Президент РПЛ заявил, что «Нижний Новгород» не нарушил регламент при приобретении вратаря у «Зенита» и его последующей аренде в «Балтику».

Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что есть регламент, «Правила игры». И вот когда их пытаются нарушить, я к этому отношусь негативно. А когда все делается по правилам, правила это позволяют — значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим.

Более того, многие восприняли этот трансфер с негативом, а я смотрю на это с другой стороны. ФК «Нижний Новгород», который в последнее время был в тяжелой ситуации, обрел частных спонсоров. Все мы помним, как клуб вылетал, потом как возвращался. А сейчас, я так понимаю, в клубе большую роль играют частные инвесторы. То есть в региональный клуб привлекаются частные деньги, на эти деньги покупаются футболисты, команда строится уже под Премьер-Лигу. На данном этапе было принято решение взять игрока, наверное, с прицелом на РПЛ . Что в этом такого?

Когда пытаются обмануть — это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила.