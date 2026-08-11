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Алаев заявил, что не увидел нарушения регламента в трансфере Латышонка

вчера, 20:18

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «Нижний Новгород» не нарушил регламент при приобретении вратаря Евгения Латышонка у «Зенита» и его последующей аренде в «Балтику».

Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что есть регламент, «Правила игры». И вот когда их пытаются нарушить, я к этому отношусь негативно. А когда все делается по правилам, правила это позволяют — значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим.

Более того, многие восприняли этот трансфер с негативом, а я смотрю на это с другой стороны. ФК «Нижний Новгород», который в последнее время был в тяжелой ситуации, обрел частных спонсоров. Все мы помним, как клуб вылетал, потом как возвращался. А сейчас, я так понимаю, в клубе большую роль играют частные инвесторы. То есть в региональный клуб привлекаются частные деньги, на эти деньги покупаются футболисты, команда строится уже под Премьер-Лигу. На данном этапе было принято решение взять игрока, наверное, с прицелом на РПЛ. Что в этом такого?

Когда пытаются обмануть — это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:48
Не увидел нарушений регламента или их нет? А может формулировки документа размытые и недостаточны для однозначного трактования ситуации с трансфером Латышонка? Сомнительные решения уже принимались в случае с заменой Торпедо и Черноморца в РПЛ...
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