Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Семшов — о работе Шварца в «Динамо»: «Похоже на период Карпина»

вчера, 20:24

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о первых матчах московского клуба после возвращения Сандро Шварца на должность главного тренера.

Шварц определяется с составом — у меня впечатление, что это похоже на период Карпина. Были большие ожидания, ждали быстрых побед — и никто не давал время. Надеюсь, это время дадут Шварцу. Удивило меня то, насколько медленно играла команда в первом тайме. Есть критика игры Тюкавина, но, на мой взгляд, Косте надо просто забить один мяч — и ситуация изменится. Кроме того, пока у него мало мяча, мало передач — и хуже всего будет, если он начнет отходить в середину поля, чтобы этот мяч получить. Дергаться не надо, надо просто гнуть свою линию — голы придут, должна помочь и команда. Косте более удобно играть с более сильными или равными командами, когда больше пространства. У «Динамо» отмечу Маринкина. Видно, что при получении мяча он сразу же ищет адрес впереди, не дает поперек-назад. Это очень хорошее качество, Тимофей сразу старается обострять, плюс есть хороший удар.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алаев заявил, что не увидел нарушения регламента в трансфере Латышонка
Вчера, 20:18
«У него слегка вскружилась голова». Колодин — о новом контракте Барко
Вчера, 19:43
Адиев: «„Спартак“ трансфером Даку показал, что никакого Дзюбы не будет»
Вчера, 19:00
Мусагалиев: «„Спартак“ станет чемпионом в этом году»
Вчера, 17:48
Сёмин: «Когда Даку наберёт кондиции, „Спартак“ будет выглядеть мощно»
Вчера, 17:39
Сёмин: «У „Локомотива“ положение поправимое»
Вчера, 16:50
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:21
бежать ему надо ! )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25
Пока ничего хорошего не видно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 