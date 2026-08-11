Семшов — о работе Шварца в «Динамо»: «Похоже на период Карпина»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о первых матчах московского клуба после возвращения на должность главного тренера.

Шварц определяется с составом — у меня впечатление, что это похоже на период Карпина. Были большие ожидания, ждали быстрых побед — и никто не давал время. Надеюсь, это время дадут Шварцу. Удивило меня то, насколько медленно играла команда в первом тайме. Есть критика игры Тюкавина, но, на мой взгляд, Косте надо просто забить один мяч — и ситуация изменится. Кроме того, пока у него мало мяча, мало передач — и хуже всего будет, если он начнет отходить в середину поля, чтобы этот мяч получить. Дергаться не надо, надо просто гнуть свою линию — голы придут, должна помочь и команда. Косте более удобно играть с более сильными или равными командами, когда больше пространства. У «Динамо» отмечу Маринкина. Видно, что при получении мяча он сразу же ищет адрес впереди, не дает поперек-назад. Это очень хорошее качество, Тимофей сразу старается обострять, плюс есть хороший удар.