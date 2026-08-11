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Россия и Аргентина ведут переговоры о товарищеском матче осенью

вчера, 20:53

Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной осенью 2026 года. По данным источника, переговоры о проведении встречи ведутся.

Сборная Аргентины стала серебряным призером чемпионата мира 2026 года, уступив Испании в финале со счетом 0:1 после дополнительного времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:29
нельзя потакать такому бесчинству !
побьют же !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:05
Верится в это с трудом, хотя может быть второй состав молодёжки приедет, и то не верю)
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:05
Веселей будет если еще и Месси приедет..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
Этих аргов кабо верде возило, а Глушенков им трёшку вкинет
анжи2
анжи2
вчера в 23:04
Что в этом такого. Они даже чемпионат мира не смогли выиграть.
DXTK
DXTK ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
А что будем лицезреть матч Аргентина Ямайка 5-0 ......только вместо ямайцев будет Россия.......... а Карпин споет песню....... какая боль какая боль.......Аргентина Россия 5-0...........

PS если есть шасн сыграть с лучшей командой мира пускай даже занявшей второе место то почему бы не сыграть.......а лучше давайте сыграем с Кабо Верде они почти играли на равных с Испанией и Аргентиной........Вазинья против Сафонова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:52, ред.
Это очень рискованно. Репутация сб. России может серьезно пострадать после такого матча. Рисковать не стоит. Есть в конце концов Папуа Новая Гвинея, есть Экваториальная Гвинея, а есть просто Гвинея. Выбирай на любой вкус. Не Аргентина нам ни к чему
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