Россия и Аргентина ведут переговоры о товарищеском матче осенью

Матч дня
Сегодня
Реклама, 18+
Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной осенью 2026 года. По данным источника, переговоры о проведении встречи ведутся.
Сборная Аргентины стала серебряным призером чемпионата мира 2026 года, уступив Испании в финале со счетом 0:1 после дополнительного времени.
побьют же !
PS если есть шасн сыграть с лучшей командой мира пускай даже занявшей второе место то почему бы не сыграть.......а лучше давайте сыграем с Кабо Верде они почти играли на равных с Испанией и Аргентиной........Вазинья против Сафонова.