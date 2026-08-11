Россия и Аргентина ведут переговоры о товарищеском матче осенью

вчера, 20:53

Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной осенью 2026 года. По данным источника, переговоры о проведении встречи ведутся.

Сборная Аргентины стала серебряным призером чемпионата мира 2026 года, уступив Испании в финале со счетом 0:1 после дополнительного времени.