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«Зенит» хочет перехватить вратаря «Сочи» Дегтева у «Спартака»

вчера, 21:45

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев может оказаться в «Зените», а не в «Спартаке».

«Сине-бело-голубые» хотят перехватить голкипера у «Спартака» из-за неопределённости с будущим Дениса Адамова, который пока не подписал новый контракт.

При этом «Сочи» не ответил на предложение «Спартака» по трансферу Дегтева (140 млн рублей плюс 60 млн рублей бонусами), потому что считает, что «Зенит» может заплатить больше, чем «красно-белые».

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Все комментарии
clerk
clerk
сегодня в 08:26
Адамов в Зените как вратарь не очень. Лопухнулись с Латышонком. Вот и вынуждены выпутываться. Благо дурных денег навалом. Есть чем глупость оплатить
112910415
112910415
сегодня в 08:09
как говорится, на чужой дёготь рот не разевай ! )
Kosmos58
Kosmos58 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 06:36
Захватчики. Когда у них уже деньги кончатся ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:27
Ну вот щас руководство из Лукойла само его отдаст чтобы "с Зенитом отношения не портить"
ABir
ABir
сегодня в 02:15
Пусть забирают, не стоит повышать ставки в ответ
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:51
Как там Черномырдин говорил: "Никогда такого не было и вот опять"???

))))))))))))))))))))))
"Деяна Станковича уволили из «Црвены Звезды» после вылета из «Лиги Чемпионов»,"
nubom
nubom
сегодня в 00:28
«Спартак» хочет перехватить вратаря «Сочи» Дегтева у «Зенита»?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:07
Перехватчики...)))
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:53
Дак он и Спартаку не особо то нужен, раз они хотят его после покупки сразу отправить в аренду в Родину. Короче какая-то мутная схема, наверняка агент с кем-то попилит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:52, ред.
Лучше бы Зениту перехватить у нас игру, кожаный мяч, или что-то ещё кожаное
Gromoboyd
Gromoboyd
вчера в 22:32
А что на Бориско не набросились мра...? Вы же любите из Балтики подписывать.
particular
particular
вчера в 22:02
Чувствуется как с берегов Невы дует ветер здоровой конкуренции, спортивного соперничества и неприятия финансового доминирования...
Не съем, так понадкусываю, - это совсем не про них...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:48
Не нужен этот парень Зениту. Просто принцип чтобы хороший игрок конкуренту не достался, купим и посадим на лавку. Многолетний принцип жизни Зенита в РПЛ
Гость
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