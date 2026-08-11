«Зенит» хочет перехватить вратаря «Сочи» Дегтева у «Спартака»

вчера, 21:45

Вратарь «Сочи» может оказаться в «Зените», а не в «Спартаке».

«Сине-бело-голубые» хотят перехватить голкипера у «Спартака» из-за неопределённости с будущим , который пока не подписал новый контракт.

При этом «Сочи» не ответил на предложение «Спартака» по трансферу Дегтева (140 млн рублей плюс 60 млн рублей бонусами), потому что считает, что «Зенит» может заплатить больше, чем «красно-белые».