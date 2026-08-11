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Оуэн выделил фаворита нового сезона АПЛ

вчера, 23:24

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о том, кто выиграет АПЛ в новом сезоне.

На данном этапе я бы поставил на «Арсенал». Далее места займут «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и затем «Тоттенхэм».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:53
Многие считают Арсенал фаворитом нового сезона, но я бы не стал раньше времени "короновать" свой любимый клуб! Да, команда не изменилась, произвели точечные усиления, которые на бумаге даже усилили состав, но есть и минусы! Салиба выбыл на длительный срок, это серьезная потеря для центра обороны, плюс Тимбер еще не готов, это тоже игрок основы! Да, есть Уайт, но во-первых он сам только после травмы, во-вторых, он заметно слабее Тимбера! Еще, несколько важных игроков основы только только возвращаются в состав, после длительного сезона, Сака и Райс провели слишком много матчей, а на отдых было всего пару недель, плюс не стоит забывать, что и на ЧМ они играли на уколах.....
Да, на первый взгляд мы фавориты, но, я бы не списывал со счетов Сити. Пеп оставил отличную команду после себя, а трансферы в виде Андерсона и Роджерса еще больше укрепили ее, так что слабее они точно не стали, а Мареска хорошо понимает в какой футбол команда будет играть, т.к сам был в этой системе!
Думаю Ливерпуль Ираолы сильно будет отличаться от Ливерпуля Слота. Игроки под фирменный футбол испанца у Ливера подходящий, если подпишут Барколя и еще одого игрока в центр поля, то тоже должны выдать хороший сезон!
МЮ.....да, Керрик построил новую команду, но прошлый сезон он проводил один матч в неделю и спокойно готовил команду в таком цикле, а сейчас будут серьезные матчи в ЛЧ, нагрузок будет больше, давления тоже....вот и поглядим на "новый" МЮ!
Челси и Шпоры могут выстрелить как раз по причине отсутствия ЕК....Алонсо и Де Дзебри могут спокойно выстраивать работу в недельном цикле, благо и составы позволяют им это делать
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:31
Ну Арсенал ничего не меняет, тренер тот же,хорошо построенная команда. Арсенал фаворит. Мс с Мареской каким будет не понятно, нужно время, Челси зря его уволили можно было дать поработать. Я бы Мю не списал со счетов там Керрик строит хорошую команду. Шпоры хорошо усилились будут в пятерке возможно.
Гость
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