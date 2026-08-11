Оуэн выделил фаворита нового сезона АПЛ

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о том, кто выиграет АПЛ в новом сезоне.
На данном этапе я бы поставил на «Арсенал». Далее места займут «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и затем «Тоттенхэм».
Да, на первый взгляд мы фавориты, но, я бы не списывал со счетов Сити. Пеп оставил отличную команду после себя, а трансферы в виде Андерсона и Роджерса еще больше укрепили ее, так что слабее они точно не стали, а Мареска хорошо понимает в какой футбол команда будет играть, т.к сам был в этой системе!
Думаю Ливерпуль Ираолы сильно будет отличаться от Ливерпуля Слота. Игроки под фирменный футбол испанца у Ливера подходящий, если подпишут Барколя и еще одого игрока в центр поля, то тоже должны выдать хороший сезон!
МЮ.....да, Керрик построил новую команду, но прошлый сезон он проводил один матч в неделю и спокойно готовил команду в таком цикле, а сейчас будут серьезные матчи в ЛЧ, нагрузок будет больше, давления тоже....вот и поглядим на "новый" МЮ!
Челси и Шпоры могут выстрелить как раз по причине отсутствия ЕК....Алонсо и Де Дзебри могут спокойно выстраивать работу в недельном цикле, благо и составы позволяют им это делать