Экс-тренер «Спартака» Станкович повздорил с фанатами «Црвены Звезды»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, ныне возглавляющий «Црвену Звезду», получил прямую красную карточку в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Хапоэлем Беэр-Шева» (0:2).
Сербский специалист был удален на 57-й минуте после спора с арбитром из-за неназначенного пенальти.
Покидая поле под свист трибун, Станкович вступил в перепалку с болельщиками «Црвены Звезды» и жестами призвал их продолжать свистеть.
Даже не представляю, как Яша это переживет...)))
А с другой стороны, Яша ничего не теряет: проиграл любимый Станок, зато- соотечественники выиграли...