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Экс-тренер «Спартака» Станкович повздорил с фанатами «Црвены Звезды»

вчера, 23:31
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 2Логотип футбольный клуб Хапоэль Беэр-ШеваХапоэль Беэр-ШеваЗавершен

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, ныне возглавляющий «Црвену Звезду», получил прямую красную карточку в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Хапоэлем Беэр-Шева» (0:2).

Сербский специалист был удален на 57-й минуте после спора с арбитром из-за неназначенного пенальти.

Покидая поле под свист трибун, Станкович вступил в перепалку с болельщиками «Црвены Звезды» и жестами призвал их продолжать свистеть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:19
придётся переквалифицироваться в управдомы ! )
d935zzfgh53c
d935zzfgh53c
сегодня в 08:18, ред.
Плохо быть слабонервным
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:13
Эмоции. Этим болельщикам поучиться бы манерам и терпению у питерских.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:30
Допрыгался...)))
a7ar8y2rndce
a7ar8y2rndce
сегодня в 06:06
Закончил боров в своём стиле, пора на выход
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:10
Что это всё встаёт на свои места потихоньку?
Capral
Capral
сегодня в 00:10, ред.
Я поржал!!!!!!!))) Как говорится- горбатого, только одно заведение исправит...)))
Даже не представляю, как Яша это переживет...)))
А с другой стороны, Яша ничего не теряет: проиграл любимый Станок, зато- соотечественники выиграли...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 23:50
    Станковичу могут не простить ни красную карточку, ни перепалку с фанатами... Тем более Црвена Звезда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв сопернику, у которого должна выигрывать. Уже одного этого достаточно, чтобы отправить строптивого тренера в отставку. Ну что ж, будет его вина, если это случится.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:32
    Типичный боров....
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