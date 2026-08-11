Экс-тренер «Спартака» Станкович повздорил с фанатами «Црвены Звезды»

вчера, 23:31

Бывший главный тренер «Спартака» , ныне возглавляющий «Црвену Звезду», получил прямую красную карточку в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Хапоэлем Беэр-Шева» (0:2).

Сербский специалист был удален на 57-й минуте после спора с арбитром из-за неназначенного пенальти.

Покидая поле под свист трибун, Станкович вступил в перепалку с болельщиками «Црвены Звезды» и жестами призвал их продолжать свистеть.