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Лэмпард: «Моуриньо называл меня лучшим игроком в мире»

сегодня, 00:45

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал интересный момент из своих взаимоотношений с экс-наставником «синих» Жозе Моуриньо.

За несколько дней до начала сезона мы заходим в душ, и тут входит Жозе. Он повернулся ко мне и сказал: «Ты лучший игрок в мире». Я определённо не был с ним согласен, но ответил: «Ну, спасибо, босс». А потом он сказал: «Ты лучший игрок в мире. Но ты не можешь им быть, потому что у тебя нет титулов. И пока ты не выиграешь титулы, этого не будет».

Я никогда не думал, что он правда считал меня лучшим игроком в мире, потому что я им не был. Но то, что он сделал, — это подбодрил меня. Это оказало одно из самых сильных воздействий на мою жизнь. Это показывает силу хорошего управления людьми.

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Все комментарии
6mc7t8gms72e
6mc7t8gms72e
сегодня в 08:33
В своё время был одним из лучших
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eyp2c2y54zzd
сегодня в 07:44
Ну и у Маура бывают галлюцинации.....
9r2p8z6gj9ht
9r2p8z6gj9ht
сегодня в 07:26
Не каждому толмачу нужно верить
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:51
Мог выиграть ЗМ, но стал вторым, «благодаря» феноменальной игре Рональдиньо.
И так же вторым стал за звание «игрок года ФИФА».
hdzph8e4mg9s
hdzph8e4mg9s
сегодня в 06:39
Польстил ради приличия.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:19
Посмотрим на Кавентри Лэмпарда в этом сезоне. Могут удивить АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:13, ред.
Не буду про душ шутить, но мог бы и в другом месте об этом сказать)
Гость
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