Лэмпард: «Моуриньо называл меня лучшим игроком в мире»

Бывший полузащитник «Челси» рассказал интересный момент из своих взаимоотношений с экс-наставником «синих» .

За несколько дней до начала сезона мы заходим в душ, и тут входит Жозе. Он повернулся ко мне и сказал: «Ты лучший игрок в мире». Я определённо не был с ним согласен, но ответил: «Ну, спасибо, босс». А потом он сказал: «Ты лучший игрок в мире. Но ты не можешь им быть, потому что у тебя нет титулов. И пока ты не выиграешь титулы, этого не будет».

Я никогда не думал, что он правда считал меня лучшим игроком в мире, потому что я им не был. Но то, что он сделал, — это подбодрил меня. Это оказало одно из самых сильных воздействий на мою жизнь. Это показывает силу хорошего управления людьми.