Вратарь «Балтики» Латышонок объяснил уход из «Зенита»

вчера, 18:51

Вратарь калининградской «Балтики» заявил, что покинул «Зенит», чтобы получать больше игрового времени. По его словам, он не хотел ждать своего шанса в петербургском клубе.

Хочу играть. Всегда. Я не хотел ждать своего шанса в «Зените». Он мог появиться через очень долгое время. А тут у меня появилась возможность перейти в родной для меня клуб. И я ею воспользовался.

28-летний голкипер перешёл в «Нижний Новгород» 29 июля, а в тот же день был отдан в аренду в «Балтику» до конца сезона.