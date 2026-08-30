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Вратарь «Балтики» Латышонок объяснил уход из «Зенита»

вчера, 18:51

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок заявил, что покинул «Зенит», чтобы получать больше игрового времени. По его словам, он не хотел ждать своего шанса в петербургском клубе.

Хочу играть. Всегда. Я не хотел ждать своего шанса в «Зените». Он мог появиться через очень долгое время. А тут у меня появилась возможность перейти в родной для меня клуб. И я ею воспользовался.

28-летний голкипер перешёл в «Нижний Новгород» 29 июля, а в тот же день был отдан в аренду в «Балтику» до конца сезона.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 06:35
Хороший урок всем недалёким футболистам, которые соглашаются переходить к бомжам в погоне за мифическими "достижениями". Лавка и позор - вот их удел.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
всё правильно сделал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:58
Зениту нужен сильный, лучший голкипер. Латышонок блеснул, но очень быстро потух. Для Балтики сойдёт
p9kmdy5pxn7d
p9kmdy5pxn7d
вчера в 20:20
Правильно сделал, Балтика хорошая команда, а лучшую команду всегда найдет..
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:34
С Латышонком тоже какая-то мутная схема, перешёл из Питера в «Нижний Новгород» 29 июля, а в тот же день был отдан в аренду в «Балтику» до конца сезона. Как будто основной страж ворот нижегородцев Медведев играет надёжнее Латышонка. Или принадлежащий Никите рекорд по продолжительности "сухого периода", установленный почти десять лет назад, гарантирует ему постоянное место в основном составе на каждую игру? Ну, да ладно, всё равно питерцы всё уладят, я только про наше Динамо, где уже давно нет стабильного, а главное надёжного голкипера, как нет хозяина клуба, заинтересованного в таком вратаре. А ведь он мог бы и у нас играть, если б захотели, но это только хотелки болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:21
Видимо когда переходил к бомжам, надеялся играть....
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