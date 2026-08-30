Флик: «Ямалю всего 19, ему нужно время»

вчера, 19:02

Главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Райо Вальекано» призвал поддержать 19-летнего вингера , который вернулся из сборной Испании после тяжелого чемпионата мира. По словам наставника, молодому футболисту нужно дать время на восстановление.

Мы должны помочь Ламину, потому что ему всего 19 лет, и он только что вернулся с чемпионата мира. Нужно дать ему время, чтобы он снова набрал форму.

При этом тренер отметил, что успех команды зависит от коллективной игры, а не от отдельных футболистов. Флик также похвалил на позиции девятки, назвав его лидером.