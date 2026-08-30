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Флик: «Ямалю всего 19, ему нужно время»

вчера, 19:02

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик на пресс-конференции перед матчем с «Райо Вальекано» призвал поддержать 19-летнего вингера Ламина Ямаля, который вернулся из сборной Испании после тяжелого чемпионата мира. По словам наставника, молодому футболисту нужно дать время на восстановление.

Мы должны помочь Ламину, потому что ему всего 19 лет, и он только что вернулся с чемпионата мира. Нужно дать ему время, чтобы он снова набрал форму.

При этом тренер отметил, что успех команды зависит от коллективной игры, а не от отдельных футболистов. Флик также похвалил Рафинью на позиции девятки, назвав его лидером.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:34
В 19 лет уже чемпион Европы и чемпион мира 🔥
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:45
Зато пафоса у него как у лучшего игрока мира. Не спорю, что он очень талантлив, но нужно спустить его на землю, иначе можно его не воспринимать как игрока в будущем.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:27
Ямаль Чемпион Европы и Чемпион Мира выиграет Лигу чемпионов пройдёт игру
5mngebx5hfpq
5mngebx5hfpq
вчера в 19:15
Растет сильнее, чем мастерство. рост его и погубит.
Гость
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