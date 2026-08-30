Флик: «Ямалю всего 19, ему нужно время»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик на пресс-конференции перед матчем с «Райо Вальекано» призвал поддержать 19-летнего вингера Ламина Ямаля, который вернулся из сборной Испании после тяжелого чемпионата мира. По словам наставника, молодому футболисту нужно дать время на восстановление.
Мы должны помочь Ламину, потому что ему всего 19 лет, и он только что вернулся с чемпионата мира. Нужно дать ему время, чтобы он снова набрал форму.
При этом тренер отметил, что успех команды зависит от коллективной игры, а не от отдельных футболистов. Флик также похвалил Рафинью на позиции девятки, назвав его лидером.