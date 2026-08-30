Гол Даку спас «Спартак» от домашнего поражения в игре с «Оренбургом»

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ на «Лукойл Арене» — 1:1. Гости открыли счёт на 65-й минуте, но хозяева сумели отыграться спустя десять минут.
Руслан Куль вывел оренбуржцев вперёд, а на 75-й минуте Мирлинд Даку восстановил равновесие. Больше голов в оставшееся время забито не было.
«Спартак» с 13 очками занимает второе место в РПЛ, «Оренбург» набрал семь очков и поднялся на восьмую строчку.
Первые 20мин., игры когда Оренбург смело шел вперед, Спартак легко разгонялся, пробегал центр в любимом стиле, или, Ву, мог длинным пасом форсировать середину поля. Но как только гости ушли в оборону, плюс, невероятная игра Овсянникова, у Спартака стали появляться проблемы в позиционной атаке. Хорош был сегодня Угальде- открывался, обострял, создавал плацдарм для атаки партнерам... Но по-прежнему не чувствуется у Спартака центра нападения.
Игроком 2-го тайма можно смело назвать Маркиньоса!!! Парень буквально делал сумашедшими соперников и неистово взорвал левый фланг атаки!!! При этом, правый край Спартак, фактически не задействовал и подобный перекос уже не в первой игре. Гол Оренбурга конечно нелепость, техническая ошибка Ву. Но ошибки в центре поля, провалы, надо исправлять!!!
Выход Дмитриева создал небольшой роздых Маркиньосу, но в целом игру не поменял. Kак всегда хорош был Зобнин. Его работа на поле не очень порой заметна, но очень необходима и полезна. Вобщем, потерянные очки на ровном месте. И как после этого сказать, что Спартак готов к чемпионству?! В 1-м тайме любимой фланговой атаки у Спартака не получилось в полной мере, больше старались пробиться через центр. Вобщем, после каждой игры Спартака, пищи для размышлений предостаточно.