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Гол Даку спас «Спартак» от домашнего поражения в игре с «Оренбургом»

вчера, 19:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ на «Лукойл Арене» — 1:1. Гости открыли счёт на 65-й минуте, но хозяева сумели отыграться спустя десять минут.

Руслан Куль вывел оренбуржцев вперёд, а на 75-й минуте Мирлинд Даку восстановил равновесие. Больше голов в оставшееся время забито не было.

«Спартак» с 13 очками занимает второе место в РПЛ, «Оренбург» набрал семь очков и поднялся на восьмую строчку.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:01
Володя, мне нечего смотреть, потому что, физически невозможно с такого расстояния прицелиться и попасть в руку. Но зная твою "любовь" к Спартаку, я хорошо тебя понимаю...)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:50
Виктор, посмотри ещё раз! Мяч летит чуть ли не вертикально вверх и ударяет в руку снизу! Про какие ворота ты говоришь? Это целенаправленный удар в руку с короткого расстояния. А что касается левых пенальти в пользу «Зенита», так об этом только ленивый не говорит. Это происходит из чемпионата в чемпионат и будет продолжаться до тех пор, пока у руля российского футбола будет находиться представитель «Газпрома». Надеюсь, что ты не настолько наивен, чтобы считать, что уже ТРЕТИЙ по счёту представитель «Газпрома» возглавляет РФС исключительно из любви к искусству. А что касается пенальти в ворота «Локо», так, на мой взгляд, эпизод 50 на 50. Можно поставить пенальти, а можно и не ставить. Но зная твою «любовь» к Шварцу, я понимаю, почему для тебя этот пенальти левый.
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Дмитриева вообще не надо было выпускать. Он только мешал Маркиньосу, постоянно путаясь под ногами. А Карседо этой заменой, ещё раз показал, что он слабый тактик, потому что видя, как не работает правый фланг Спартака, вместо того, чтобы усилить и развивать его, выпускает Дмитриева на левый фланг, чем ещё больше создаёт ненормальный крен на этом фланге, перегружая его до предела.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 07:56
Не понимаю недоумение болельщиков. Обыкновенная история. Глухая защита, фолы по всему полю и один удар в створ ворот - все достоинства Оренбурга. Любой случайный гол Спартака и счёт был бы опять 4:1. Не думаю, что это послений "сюрприз" от Оренбурга. У Спартака есть небольшое оправдание в отсутствии Литвинова и Барко, что значительно ослабило среднюю линию. В принципе, Спартак на верном пути и отчаиваться нет причин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:32
Спартак с волевой ничьёй....
Capral
Capral
вчера в 21:49
Яша,

мне надо переварить твою информацию. Беру паузу...)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:41
с тревогой ждал игру Спартака против классического автобуса и как оказалось не зря. всё пошло не по- нашему сценарию с отсутствия Барко из- за вируса аргентинца, дальше отменнёный гол Угальде...всё у Манфрельда невпопад как- то всегда выходит и тут умудрился свой нос засунуть в микроскопический офсайд ( после его гола и голевого паса от футболиста Оренбурга мелькнула мысль, что этот гол отменить просто невозможно! но Угальде и тут умудрился забраться во вне игры) чем больше шло времени в первом тайме, тем сильнее тревога селилась в головах красно - белых болельщиков, снова не хватало креатива впереди, игры в одно касание, да и Дмитреева считаю нужно было выпускать с первых минут матча. дальше случилось что- то необъяснимое с Ву и Спартак всё равно умудрился пропустить гол в игре, в которой у футболистов Оренбурга не было даже опасных подходов к воротам красно - белых. увидели первый гол Даку, который сравнял счёт с пенальти, на победу сегодня не наиграли и ничья справедливый результат встречи. идём дальше, Динамо в петровском парке автобус точно ставить не будет и судя по их игре против локомотива сейчас Динамо нам явно по зубам, главное избежать тех " вспышек" , которую сегодня словил Ву. вперёд Спартак!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:36
Шварц и Деян весь сезон будут на острие событий.
Спртак стабильно средний, Динамо пока трясёт о тюкавизависимости. Но это та Москва, которая чеготхочет.
Армия и паровоз конфликтные и осоабленные
efqc2yv92sk8
efqc2yv92sk8
вчера в 21:32
Скорее судья спас и придумал гол Даку.
Capral
Capral
вчера в 21:23
Яша.

А почему не от шварца?)))
minai
minai
вчера в 21:19
И эти хотели ввязаться в чемпионскую гонку ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:17
Витя, привет тебе от Деяна, сегодня, да и весь сезон. Будь готов
True Story
True Story
вчера в 21:09
Как правило: Спартак не может - судья поможет!
    Futurista
    Futurista ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Футбол Оренбурга многим неудобен...как и любой антифутбол)...
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 20:53
    Игру не смотрел, и кажется многое пропустил ))
    При счёте 1:1, десять ж.к и восемь из них у гостей! Там что раздача ж. к что-ли была ?))
    sd9aku4js76n
    sd9aku4js76n
    вчера в 20:46
    С такой беззубой игрой о чемпионстве можно забыть
    Capral
    Capral
    вчера в 20:39
    Яша.

    Ну почему снова, на огород без головного убора?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:31
      Ошибки часть футбола. Ву топчик, Денисов топчик,всё будет хорошо.
      Пенальти левый, но на большее мы не смогли сегодня.
      Удачи СпариакумСтанковича. Карседо пока что в упор не видно
      Capral
      Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 20:24
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      Capral
      Capral ответ Gromotor (раскрыть)
      вчера в 20:22
      Я говорю про 2-й тайм Маркиньоса, не про весь матч.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:20
      Нормально все,Виктор.🤝
      Gromotor
      Gromotor ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 20:18
      Когда мяч летит в ворота и рука в неестественном положении, тут не может быть разных взглядов на футбол.
      В матче кубка Динамо-Краснодар был железобетонный пенальти, который не поставили за руку Оздоева.
      Capral
      Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 20:18
      Да, точно, я и забыл, что обе игры начались в одно время. Ну извини.)))
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 20:15
      Оренбург наглядно показал, как нужно играть со Спартаком в неудобный для них футбол.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:13
      Виктор,честно отвечу.Не написал,потому что не смотрел матч.Я смотрел в это время матч Ахмата.А если не смотрел,о чем мне писать,под волну не подстраиваюсь.Да,ладно,проехали,каждый видит футбол по своему.Эксперты разберут.
      Gromotor
      Gromotor
      вчера в 20:13
      Явно не хватило в матче Литвинова, именно он опускаясь в защиту, даёт возможность Жедсону и Зобнину перейти в полузащиту.
      Даку инороден, Спартак с ним играет в меньшинстве. Толку нет даже при борьбе в воздухе. А раньше Бабича рвал за Рубин.
      Отсутствие Барко не позволило даже нормально владеть мячом и создавать больше свободных зон.
      Пенальти железобетон.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 20:09
      А по игре лучшим игроком матча считаю Маркиньоса,тянул за собой ребят,обострял.
      KURUM
      KURUM
      вчера в 20:09
      Максименко опять на взял простой мяч..
      Не выручает..
      Посредственный вратарь..
      Capral
      Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 20:07
      Адам, чтобы так попасть в руку- надо быть снайпером.))) Момент был в динамике, никто даже не думал целиться в руку. А что, Адам, вчера, в Черкизове- правильный пенальти был? Почему ты вчера ничего не написал, если даже болельщики Динамо признали левый пенальти?
      Bad Listener
      Bad Listener ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 20:06, ред.
      Ну где такой не поставят я так и скажу что зря, это железобетон, даже если в ворота Спартака, у меня нет в этом отношении предвзятости, мне сильная команда нужна, а не везучая
      Гость
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