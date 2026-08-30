Гол Даку спас «Спартак» от домашнего поражения в игре с «Оренбургом»

вчера, 19:28

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ на «Лукойл Арене» — 1:1. Гости открыли счёт на 65-й минуте, но хозяева сумели отыграться спустя десять минут.

вывел оренбуржцев вперёд, а на 75-й минуте восстановил равновесие. Больше голов в оставшееся время забито не было.