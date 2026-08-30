Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2026/2027

Фабрегас предупредил о сложностях игры в Лиге чемпионов

вчера, 19:35

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас заявил, что команда постепенно перестраивается для выступления на новом уровне, включая Лигу чемпионов, и что предстоит много работы, чтобы сыграться. Наставник подчеркнул, что клуб осознаёт ответственность и необходимость сохранять спокойствие.

Очевидно, жара сказывается, поэтому нам нужно играть с умом. Если мы будем просто бегать за мячом, то очень быстро устанем. Важно владеть мячом и контролировать темп.

Фабрегас также отметил, что уровень игры в этом сезоне возрастёт и для выступления в Лиге чемпионов команде нужны опытные футболисты.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик: «Ямалю всего 19, ему нужно время»
Вчера, 19:02
Джеррард: «Нынешнему „Ливерпулю“ порой не хватает жесткости»
Вчера, 12:31
Алонсо: «Уэлбек поднимает стандарты в „Челси“»
29 августа
Энрике: «ПСЖ умеет переворачивать игру, когда все думают, что мы мертвы»
29 августа
Мареска: «Шерки провел топовый матч»
29 августа
Аморим: «Рамуш — как два нападающих»
29 августа
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Арсеналов Аякс Динамович (раскрыть)
вчера в 21:31
Много говорят что после Флика новый тренер Барселоны будет Фабрегас.
Как раз Комо один из соперников блауграны в ОЧ.
По моему, в 8 решающем туре на Камп Ноу.
Первый экзамен даст на профгодность))
n8y7mzrt6gh7
n8y7mzrt6gh7
вчера в 20:53
Это и без сескова предупреждения было понятно
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 19:53
Сеск новая звезда в тренерском цехе. Его ждёт очень большое будущее как тренера. Желаю ему удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 