Фабрегас предупредил о сложностях игры в Лиге чемпионов

вчера, 19:35

Главный тренер «Комо» заявил, что команда постепенно перестраивается для выступления на новом уровне, включая Лигу чемпионов, и что предстоит много работы, чтобы сыграться. Наставник подчеркнул, что клуб осознаёт ответственность и необходимость сохранять спокойствие.

Очевидно, жара сказывается, поэтому нам нужно играть с умом. Если мы будем просто бегать за мячом, то очень быстро устанем. Важно владеть мячом и контролировать темп.

Фабрегас также отметил, что уровень игры в этом сезоне возрастёт и для выступления в Лиге чемпионов команде нужны опытные футболисты.