«Реал» разгромил «Малагу» в матче Примеры

«Реал Мадрид» уверенно переиграл «Малагу» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Джуд Беллингем открыл счет на 18-й минуте. На 25-й минуте защитник «Малаги» Альфонсо Эрреро отправил мяч в свои ворота, удвоив преимущество мадридцев. На 29-й минуте Килиан Мбаппе после передачи Трента Александер-Арнольда забил третий гол. А на 91-й минуте Арда Гюлер после паса Винисиуса Жуниора установил окончательный счёт — 4:0.
«Реал» одержал третью победу в сезоне и с девятью очками возглавил турнирную таблицу Примеры. «Малага» за три матча смогла набрать всего одно очко.
Порадовала игра атакующих, как-то командо всё , никто не жадничал, не я сам , а пасовал . И на счёт Диаманде, пока спишем всё на адаптацию)
1. Моур вернул Беллингема образца сезона 2023/24. И сделал это за счёт того, что вернул Джуда на позицию десятки, с регулярными переходами на позицию ложной девятки, освободив англичанина от постоянной черновой работы в опорной зоне.
2. Винисиус стал намного спокойнее, и сдержаннее. А значит зачатки дисциплины в команде всё же вырисовываются. Плюс ко всему, стало явно заметно, что у команды нет больше обязанности при любом удобном случае пасовать на Вини. И в игре с Малагой было заметно, что команда намного чаще разгоняла атаки через правый фланг, что было большой редкостью в последних двух-трёх сезонах.
3. У Мбаппе стало заметно больше свободы, он чаще стал смещаться на фланги и опускаться к центру поля за мячом. И стало это возможным в следствии пункта первого, а именно новой (старой) позиции Джуда, который при смещении Килиана, заменяет его на позиции центрфорварда.
Но в любом случае, делать какие-то серьёзные выводы рано. Истинную картину мы увидим только в играх с более серьёзными соперниками. Ну а пока всех болельщиков "Мадрида" с победой!