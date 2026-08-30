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«Реал» разгромил «Малагу» в матче Примеры

вчера, 19:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб МалагаМалагаЗавершен

«Реал Мадрид» уверенно переиграл «Малагу» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Джуд Беллингем открыл счет на 18-й минуте. На 25-й минуте защитник «Малаги» Альфонсо Эрреро отправил мяч в свои ворота, удвоив преимущество мадридцев. На 29-й минуте Килиан Мбаппе после передачи Трента Александер-Арнольда забил третий гол. А на 91-й минуте Арда Гюлер после паса Винисиуса Жуниора установил окончательный счёт — 4:0.

«Реал» одержал третью победу в сезоне и с девятью очками возглавил турнирную таблицу Примеры. «Малага» за три матча смогла набрать всего одно очко.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:25
потренировались на слабой команде
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38
И так будет с каждой командой. И с барсой тоже
Drosmo
Drosmo
вчера в 21:34
Ну, по игре с командой, которая ещё вчера играла в Сегунде, делать глобальные выводы точно не стоит. Но вот если взять все три игры, как по мне, можно точно выделить три вещи.

1. Моур вернул Беллингема образца сезона 2023/24. И сделал это за счёт того, что вернул Джуда на позицию десятки, с регулярными переходами на позицию ложной девятки, освободив англичанина от постоянной черновой работы в опорной зоне.

2. Винисиус стал намного спокойнее, и сдержаннее. А значит зачатки дисциплины в команде всё же вырисовываются. Плюс ко всему, стало явно заметно, что у команды нет больше обязанности при любом удобном случае пасовать на Вини. И в игре с Малагой было заметно, что команда намного чаще разгоняла атаки через правый фланг, что было большой редкостью в последних двух-трёх сезонах.

3. У Мбаппе стало заметно больше свободы, он чаще стал смещаться на фланги и опускаться к центру поля за мячом. И стало это возможным в следствии пункта первого, а именно новой (старой) позиции Джуда, который при смещении Килиана, заменяет его на позиции центрфорварда.

Но в любом случае, делать какие-то серьёзные выводы рано. Истинную картину мы увидим только в играх с более серьёзными соперниками. Ну а пока всех болельщиков "Мадрида" с победой!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:32
Реал играл с большим запасом. Ну это так, для потехи домашней публики, с кризисной Малагой сойдёт. Но следующая игра с Бетисом в гостях будет намного тяжелее, тогда и увидим на что способен Реал.
Порадовала игра атакующих, как-то командо всё , никто не жадничал, не я сам , а пасовал . И на счёт Диаманде, пока спишем всё на адаптацию)
5upp47c3dykc
5upp47c3dykc
вчера в 21:26
Если бы не Арда, то четвертый гол вряд ли состоялся бы..... Малага играла относительно смело, но класс игроков не позволяет играть в такой футбол на Бернабеу ..... Что и вылилось в итоговый счет.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:09
Я видел только одну игру Реала, поэтому судить о зависимости или о её отсутствии пока не могу. Посмотрим, как Реал сыграет с командами посильнее, и не только в Примере...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Ты не говорил про Мбаппезависимость, не потому что не разбираешься )х ты как раз разбираешься )), а потому , что твоё внимание было сконцентрировано на Алонсо. До Мбаппе тебе не было никакого дела)). Согласись. он уже не таскает мяч и не путается под ногами Вини. А ждёт передачи от партнёров и это правильно
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:00
Я не говорил перед началом сезона про зависимость, а это значит, что я н/х не понимаю в футболе. А сегодняшнюю победу Реала и разбирать нечего- предсказуемо и ожидаемо.
Sergo81
Sergo81
вчера в 20:54
Собственно произошло то, о чём я говорил ещё весной. И не только я, а все, кто мало-мальски разбирается в футболе. Жозе первым делом исключил конфликты, вторым исключил Мбаппезависимость в коллективе. Это самое важное, на мой взгляд. Джуд делает то, что и делал до прихода Мбаппе, фактически креативный лидер в команде и связующий между линиями вкупе с Вальверде и комбинируя с Вини. Всё это очень правильно и Мбаппе занимается своим делом, а именно завершением атаки. Команда идёт на поправку, этот тип её почти угробил. Жозе не волшебник совсем, но очень жесткий и грамотный дядька.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:42
Да, Реал был сильнее, что не удивительно, мог забить больше, но как же жаль Малагу…
Lobo77
Lobo77 ответ Vahidlapsha (раскрыть)
вчера в 20:42
Сохраняя серьезный вид
Вешал лапшу Вахид.
Vahidlapsha
Vahidlapsha
вчера в 20:32
Обыграли коллектив который сейчас разваленный и разобранный, не показатель но счет красивый, вот Барса уже накажет Реал, где то 7 0 думаю будет в пользу Барсы.

Пока Реал пусть собирает победы над слабыми, это их возможность стать вторыми следом за великой Барселоной.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:22
бланкос с победой! ))
Диоманде пока не впечатляет.
y-ago
y-ago
вчера в 20:13
Прежде всего с победой! Главное — не сам счёт 4:0, а то, КАК команда его сделала. «Реал» уже к 30-й минуте вёл 3:0: Что мне особенно понравилось: Джуд сейчас выглядит совершенно другим игроком.
И это, пожалуй, самая интересная вещь. Он не просто забивает — он постоянно участвует в развитии атак. В этом матче его гол получился индивидуальным: протащил мяч, обыграл нескольких соперников и забил. И здесь я бы поставил плюс Жозе: похоже, он нашёл для Джуда роль, в которой тот не зажат тактически, но при этом работает на команду. Его связка с Мбапе кажется становится главным оружием. Но это вовсе не означает, что Моуринью уже создал чемпионскую машину. Конечно нет. Однако радует прежде всего динамика - за три игры явно наметился прогресс. И ещё интереснее другое: Особенный сейчас выглядит намного спокойнее, чем в первый мадридский период. При этом требования внутри команды остались очень жёсткими. Что ж, - следующий серьёзный тест покажет гораздо больше: там станет видно, способен ли «Реал» Моуринью не только разрывать слабых соперников, но и контролировать матч против команды своего уровня. Удачи Реалу!
Гость
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