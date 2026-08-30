«Реал» разгромил «Малагу» в матче Примеры

вчера, 19:57

«Реал Мадрид» уверенно переиграл «Малагу» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

открыл счет на 18-й минуте. На 25-й минуте защитник «Малаги» отправил мяч в свои ворота, удвоив преимущество мадридцев. На 29-й минуте после передачи забил третий гол. А на 91-й минуте после паса установил окончательный счёт — 4:0.

«Реал» одержал третью победу в сезоне и с девятью очками возглавил турнирную таблицу Примеры. «Малага» за три матча смогла набрать всего одно очко.