Хет-трик Фернандеша принёс МЮ разгромную победу над «Ипсвичем»

вчера, 20:27

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Ипсвичем» в матче второго тура АПЛ на «Олд Траффорд» — 5:2. Хозяева уступали по ходу первого тайма, но во втором переломили ход игры.

Гости открыли счёт на 28-й минуте: Лейф Дэвис поразил ворота после передачи Иссааку Абдула. Однако «Юнайтед» быстро пришёл в себя: на 39-й Бруну Фернандеш сравнял счёт. Во втором тайме хозяева доминировали: на 55-й Джейкоб Гривс отправил мяч в свои ворота, а Фернандеш реализовал пенальти (60-я) и забил ещё один гол на 67-й, оформив хет-трик. На 81-й минуте Брайан Мбеумо с передачи Фернандеша забил 5-й мяч, однако на 90-й минуте Чуба Акпом сократил отставание, установив окончательный счёт 5:2.