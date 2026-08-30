Хет-трик Фернандеша принёс МЮ разгромную победу над «Ипсвичем»

|Манчестер Юнайтед5 : 2Ипсвич
|Завершен
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Ипсвичем» в матче второго тура АПЛ на «Олд Траффорд» — 5:2. Хозяева уступали по ходу первого тайма, но во втором переломили ход игры.
Гости открыли счёт на 28-й минуте: Лейф Дэвис поразил ворота после передачи Иссааку Абдула. Однако «Юнайтед» быстро пришёл в себя: на 39-й Бруну Фернандеш сравнял счёт. Во втором тайме хозяева доминировали: на 55-й Джейкоб Гривс отправил мяч в свои ворота, а Фернандеш реализовал пенальти (60-я) и забил ещё один гол на 67-й, оформив хет-трик. На 81-й минуте Брайан Мбеумо с передачи Фернандеша забил 5-й мяч, однако на 90-й минуте Чуба Акпом сократил отставание, установив окончательный счёт 5:2.
«МЮ» набрал три очка и одержал первую победу в сезоне.
Честно говоря, сколько не читал трактовок - так и не понял, почему засчитали гол после игры рукой Магуайра. Да, это автогол, но все-таки игра рукой... А посыпался Ипсвич как раз после этого гола.
Очень рассмешили две перекладины от Мбемо. Кстати, в первой - вообще не нужно винить Брайана: пас был сложнее, чем казалось. То, что он успел хотя бы колено подставить - уже большой умница.
МЮ, конечно, молодцы, что почувствовали слабость и дожали...
Но проблем очень много. Без Шешко некому замыкать навесы, на которых основана игра Каррика. Про Шоу уже даже говорить ничего не хочется. Спасибо, конечно, за прошлый сезон, но в этом вернулся старый добрый Люк, который не успевает ни за одним из игроков противника.
Покупка левого защитника (уже даже вообще любого, кроме Бальде), не просто нужна, а ОБЯЗАТЕЛЬНА!
сезона 2025-26. побил рекорд по голевым пасам.
теперь решил побить рекорд по голам?!
однако плохой 1 тайм тревожит.
представляю, с какие словами фаны МЮ накрывали своих игроков.
молодцы, красные дьяволы))) заставили переобуваться всех после 1 тайма.
клуб должен поддержать Каррика.
левый фланг позор. нужен трансфер. время еще есть.
в 1 сент ТО закроется.
Во многом в прошлом сезоне Шоу выглядел сильнее, потому что слева играл Кунья, постоянно отрабатывающий без мяча. Сейчас же Шешко еще до конца не восстановился, а Амад травирован. Соответственно, Кунья - единственный вариант на центрфорварда. А нет Куньи слева - сразу оголяются все слабые места шоу.
Поэтому жду на место левого защитника хоть кого-нибудь, кроме Бальде (менять им Шоу - менять шыло на мыло): Салинаса, Раума - хоть кого