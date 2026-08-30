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Хет-трик Фернандеша принёс МЮ разгромную победу над «Ипсвичем»

вчера, 20:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 2Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичЗавершен

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Ипсвичем» в матче второго тура АПЛ на «Олд Траффорд» — 5:2. Хозяева уступали по ходу первого тайма, но во втором переломили ход игры.

Гости открыли счёт на 28-й минуте: Лейф Дэвис поразил ворота после передачи Иссааку Абдула. Однако «Юнайтед» быстро пришёл в себя: на 39-й Бруну Фернандеш сравнял счёт. Во втором тайме хозяева доминировали: на 55-й Джейкоб Гривс отправил мяч в свои ворота, а Фернандеш реализовал пенальти (60-я) и забил ещё один гол на 67-й, оформив хет-трик. На 81-й минуте Брайан Мбеумо с передачи Фернандеша забил 5-й мяч, однако на 90-й минуте Чуба Акпом сократил отставание, установив окончательный счёт 5:2.

«МЮ» набрал три очка и одержал первую победу в сезоне.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:46
Если не подпишут при здоровье всех щащей, балеба мржет подменить кого-то но ныне играют не в три защитника, тогда идёт иносполуполузащиту , учитывая каждый второй здрасте лазарет...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Согласен , но отчасти, Доргу и Рэш могут дублировать позицию, сдвоенный фланг, Шоу уже не тот, цепляться за старое это причинить вред уже созданной команде, Шншко ещё не на пике соглапсен, Маун игрок лазарета как ДЖее Лигт *как болельщик Нидерландов вам говорю, без него лучше, раньше над Аке и Дюмфриса покупать ибл Португалей и голландец могли разные роли играть в команде и оба атакующие) по схеме 4-2+4 при поражении могут когда хотят, я помню Арсен Венгер при нужном давлении в Насри и смуглый его заменитель выпускал 5 напов Аршавин и бентер второй вроной шли, при Ван Перси, Уолкоте.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:26
Рэш и Доргу могут играть гораздо лучше на позиции левого вингера. Проблема заключается в том, что за ними находится очень слабый Шоу, которого на фланге приходится подстраховывать. Доргу в силу неопытности еще не научился совмещать на поле две роли одновременно, Рэшфорд же умением играть в обороне не славился вовсе.

Во многом в прошлом сезоне Шоу выглядел сильнее, потому что слева играл Кунья, постоянно отрабатывающий без мяча. Сейчас же Шешко еще до конца не восстановился, а Амад травирован. Соответственно, Кунья - единственный вариант на центрфорварда. А нет Куньи слева - сразу оголяются все слабые места шоу.

Поэтому жду на место левого защитника хоть кого-нибудь, кроме Бальде (менять им Шоу - менять шыло на мыло): Салинаса, Раума - хоть кого
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:09
Шоу не игрок основного соства, Рэшфорд игрок Замены,Ж Кунья на его фланге и мбемо на фланге, а цетре Шешко чем депутат или Кунья
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:00
вот Бруну и показал, почему именно он признан лучшим игроком АПЛ
сезона 2025-26. побил рекорд по голевым пасам.
теперь решил побить рекорд по голам?!
однако плохой 1 тайм тревожит.
представляю, с какие словами фаны МЮ накрывали своих игроков.
молодцы, красные дьяволы))) заставили переобуваться всех после 1 тайма.
клуб должен поддержать Каррика.
левый фланг позор. нужен трансфер. время еще есть.
в 1 сент ТО закроется.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:56
Мю удивил
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 20:34
Конечно, поздравляю с победой, но, честно говоря, она немного с душком...

Честно говоря, сколько не читал трактовок - так и не понял, почему засчитали гол после игры рукой Магуайра. Да, это автогол, но все-таки игра рукой... А посыпался Ипсвич как раз после этого гола.

Очень рассмешили две перекладины от Мбемо. Кстати, в первой - вообще не нужно винить Брайана: пас был сложнее, чем казалось. То, что он успел хотя бы колено подставить - уже большой умница.

МЮ, конечно, молодцы, что почувствовали слабость и дожали...

Но проблем очень много. Без Шешко некому замыкать навесы, на которых основана игра Каррика. Про Шоу уже даже говорить ничего не хочется. Спасибо, конечно, за прошлый сезон, но в этом вернулся старый добрый Люк, который не успевает ни за одним из игроков противника.

Покупка левого защитника (уже даже вообще любого, кроме Бальде), не просто нужна, а ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:28
Ну МЮ сегодня более чем удивил своим результатом.
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