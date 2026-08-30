Беллингем: «Последние 20 минут были очень плохими»

вчера, 21:00

Полузащитник «Реала» , открывший счёт в матче с «Малагой» (4:0) и поучаствовавший во втором голе, заявил, что команда обладает высоким качеством на всех позициях. Англичанин отметил, что получает больше свободы на поле и наслаждается игрой.

Сейчас я играю немного свободнее, могу подниматься выше или опускаться ниже в зависимости от потребностей. Я очень наслаждаюсь, поэтому и играю хорошо. В первом тайме мы выдали шикарную игру, но последние 20 минут были отвратительными. Не знаю почему, но они были плохими.

Беллингем также прокомментировал овации трибун: