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Беллингем: «Последние 20 минут были очень плохими»

вчера, 21:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб МалагаМалагаЗавершен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, открывший счёт в матче с «Малагой» (4:0) и поучаствовавший во втором голе, заявил, что команда обладает высоким качеством на всех позициях. Англичанин отметил, что получает больше свободы на поле и наслаждается игрой.

Сейчас я играю немного свободнее, могу подниматься выше или опускаться ниже в зависимости от потребностей. Я очень наслаждаюсь, поэтому и играю хорошо. В первом тайме мы выдали шикарную игру, но последние 20 минут были отвратительными. Не знаю почему, но они были плохими.

Беллингем также прокомментировал овации трибун:

Это всегда особенное чувство. Честь играть за этот клуб, на этом стадионе и с этой публикой.

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Все комментарии
z2hena43ugbj
z2hena43ugbj
сегодня в 02:57
Может просто соперник не готов, всё позволял на поле,отсюда уверенность
ABir
ABir
вчера в 21:29
Пока очень уверенный старт Реала в новом чемпионате!
dmuuvxfdw55r
dmuuvxfdw55r
вчера в 21:16
При таком счёте это вполне объяснимо
Гость
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